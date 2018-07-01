Радник Білого дому розповів, що Трамп випитуватиме в Путіна

Президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року.

Про це розповів радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє "Голос Америки".

Також Болтон розповів, що під час нещодавної зустрічі з Путіним він говорив з ним про російське втручання у вибори у 2016 році та діяльність росіян, спрямовану на проміжні вибори в Конгрес наступного листопада.

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За словами радника Білого дому, Путін відхрестився від звинувачень.

Це нас турбує. Саме тому президент Трамп буде говорити з Путіним про це знову. Саме Володимир Путін приймає рішення, тому, як думаю, наш лідер повинен з ним поговорити,

– додав він.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.