02:28
2 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
14°C 10°C
  • вівторок
    18°C 12°C
  • середа
    23°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо Матіос
Вєсті.UA
09:01, 1 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

Радник Білого дому розповів, що Трамп випитуватиме в Путіна

108 Читать новость на русском
Трамп та Путін
Трамп та Путін / sputniknews.com

Президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року.

Про це розповів радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє "Голос Америки".

Також Болтон розповів, що під час нещодавної зустрічі з Путіним він говорив з ним про російське втручання у вибори у 2016 році та діяльність росіян, спрямовану на проміжні вибори в Конгрес наступного листопада.

Читайте також: Журналісти показали місце, де зустрінуться Путін і Трамп: фото

За словами радника Білого дому, Путін відхрестився від звинувачень.

Це нас турбує. Саме тому президент Трамп буде говорити з Путіним про це знову. Саме Володимир Путін приймає рішення, тому, як думаю, наш лідер повинен з ним поговорити,
– додав він.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Вибори у США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 1 липня: скандал в аеропорті "Київ" та новий перелік безкоштовних медпослуг
1 липня, 22:00 Головні новини 1 липня: скандал в аеропорті "Київ" та новий перелік безкоштовних медпослуг
3453
Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
1 липня, 22:00 Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 835
Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
1 липня, 21:00 Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
Сергій Лещенко 522
Найсмішніші меми тижня: виліт Німеччини з ЧС та альтернативна Конституція
1 липня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: виліт Німеччини з ЧС та альтернативна Конституція
511
Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
1 липня, 20:00 Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
Олександра Дрік 436
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук