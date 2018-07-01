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Журналісти показали місце, де зустрінуться Путін і Трамп: фото

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Президенти Дональд Тармп та Володимир Путін найвірогідніше зустрінуться у садибі Кенігстед, неподалік від Гельсінкі.

Про це пише Helsingin Sanomat.

Садиба розташована на березі річки Вантаа. Вона займає 14 гектарів землі. З трьох сторін маєток оточений лісом, що робить його важкодоступним для сторонніх.

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За словами автора публікації, у садибі вже неодноразово проходили зустрічі високопосадовців.

Її використовують міністри, канцлер юстиції, бюро і генеральний секретар парламенту, директори міністерств, центральні урядові установи, вищий адміністративний суд і Верховний суд.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.

Як відомо, в російській в’язниці понад 40 днів голодує український кінорежисер Олег Сенцов, який вимагає звільнення всіх політв’язнів. За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, Україна є готовою передати Росії 23 засуджених її громадян у обмін на 23 своїх громадян.

Теги: Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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