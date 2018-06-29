Україна готова передати Росії 23 засуджених її громадян в обмін на 23 своїх громадян, – Денісова

Офіційний Київ готовий передати Росії 23 громадян, засуджених в Україні за різні злочини в обмін на 23 громадян України, які утримуються на території РФ з політичних мотивів.

Про це на брифінгу 29 червня заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Ми готові передати РФ 23 росіянина, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство, бойові дії в обмін на 23 українця з російських в'язниць", – сказала омбудсмен.

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Денісова наголосила, що офіційний Київ готовий забрати з Росії співвітчизників за процедурою екстрадиції, "але і в цьому нам відмовляє Російська Федерація".

"Ми прагнемо забрати їх шляхом політичних домовленостей", – додала омбудсмен.

Зазначимо, що на сьогодні в Росії та в окупованому Криму незаконно утримуються 64 українських політв'язня, 27 яких перебувають на території РФ. 58 – затримані у Криму чи у справах, пов'язаних з півостровом. Ці цифри не враховують в'язнів, що утримуються на території окупованих територій Донеччини та Луганщини.