Зустріч Трампа та Путіна – виклик для України, – політолог

Запланована зустріч лідерів США та Росії – виклик для української дипломатії та президента Порошенка. Лякає те, що Трамп закликає нормалізувати взаємини з Путіним, але водночас розбиває міцний євроатлантичний військовий союз.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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У Трампа, наголошує Давидюк, погіршилися відносини з лідерами західного світу, а з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і Путіним – навпаки, здається, налагоджуються. Зокрема, президент США має негативні відносини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і прем’єром Канади Джастіном Трюдо. Також не зрозумілими є стосунки з президентом Франції Еммануелем Макроном, і знак питання стоїть і у відносинах з Великобританією.

Втім, на думку експерта, на переговорах Трампа та Путіна Україна входитиме в топ-3 тем для переговорів. На рівні Сирії та КНДР. Завданням-мінімум на цій зустрічі може бути питання обміну заручниками.

Якщо Трамп і Путін не домовляться щодо миротворців, умов реінтеграції Донбасу, то тоді можуть досягти згоди з обміну політичними в’язнями. Це буде частина українського питання. Але мова йтиме не про окремі прізвища, а за формулою "всіх на всіх". Не треба не забувати, що Кремль тримає в заручниках понад сімдесять українців,

– зазначає Микола Давидюк.

З іншого боку, розповідає політолог, у Путіна – великий порядок денний, і він давно чекав на цю зустріч. Зокрема, президент РФ намагатиметься вирішити питання лобіювання спеціальних умов для російських компаній, які працюють на американському ринку. Металургійні підприємства російського олігарха Абрамовича мають непогані умови навіть сьогодні попри санкції. Також, на його думку, він лобіюватиме питання санкцій проти своїх олігархів – щоб вони не були покараними в США, тому що кінці можуть привести до самого Путіна.

Тому для української дипломатії та президента Порошенка в зустрічі Трампа з Путіним є виклик. Перемовини заплановано на 16 липня – після того, як 12 липня завершиться саміт ЄС. Україна може запросити Трампа відвідати нашу країну 14 липня. Треба зробити таку пропозицію, щоб візит до України став для президента США важливим,

– підкреслив Давидюк.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.



Як відомо, в російській в’язниці понад 40 днів голодує український кінорежисер Олег Сенцов, який вимагає звільнення всіх політв’язнів. За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, Україна є готовою передати Росії 23 засуджених її громадян у обмін на 23 своїх громадян.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.