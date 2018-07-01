Встреча Трампа и Путина – вызов для Украины, – политолог

Запланированная встреча лидеров США и России – вызов для украинской дипломатии и президента Порошенко. Пугает то, что Трамп призывает нормализовать отношения с Путиным, но одновременно разбивает прочный евроатлантический военный союз.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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В Трампа, отмечает Давидюк, ухудшились отношения с лидерами западного мира, а с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и Путиным – наоборот, кажется, налаживаются. В частности, у президента США негативные отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Канады Джастином Трюдо. Также непонятны отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и вопросительный знак и в отношениях с Великобританией.

Впрочем, по мнению эксперта, на переговорах Трампа и Путина Украина будет входить в топ-3 тем для переговоров. На уровне Сирии и КНДР. Задачей-минимум на этой встрече может быть вопрос обмена заложниками.

Если Трамп и Путин не договорятся по миротворцам, условиям реинтеграции Донбасса, то тогда могут достичь согласия по обмену политическими заключенными. Это будет часть украинского вопроса. Но речь пойдет не об отдельных фамилиях, а по формуле: всех на всех. Не надо забывать, что Кремль держит в заложниках более семидесяти украинцев,

– отмечает Николай Давидюк.

С другой стороны, рассказывает политолог, у Путина большая повестка дня, и он давно ждал этой встречи. В частности, президент РФ попытается решить вопрос лоббирования специальных условий для российских компаний, работающих на американском рынке. Металлургические предприятия российского олигарха Абрамовича имеют неплохие условия даже сегодня, несмотря на санкции. Также, по его мнению, он будет лоббировать вопрос санкций против своих олигархов – чтобы они не были наказаны в США, так как концы могут привести к самому Путину.

Поэтому для украинской дипломатии и президента Порошенко во встрече Трампа и Путина есть вызов. Переговоры запланированы на 16 июля – после того, как 12 июля завершится саммит ЕС. Украина может пригласить Трампа посетить нашу страну 14 июля. Надо сделать такое предложение, чтобы визит в Украину стал для президента США важным,

– подчеркнул Давидюк.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.



Как известно, в российской тюрьме более 40 дней голодает украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который требует освобождения всех политзаключенных. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Украина готова передать России 23 осужденных ее граждан в обмен на 23 своих граждан.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые содержатся в России и в оккупированном Крыму.