Трамп предлагал Макрону вывести Францию из ЕС, – The Washington Post

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предлагал Эммануэлю Макрону вывести Францию из состава Евросоюза.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.

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В апреле 2018 Дональд Трамп имел частную встречу с Макроном в Белом доме. Во время встречи они обсуждали вопросы торговли.



По словам источников издания, Трамп спросил Макрона: "почему бы вам не покинуть ЕС?". Кроме того, сообщается, что Трамп заявил, что если Франция выйдет из ЕС, он предложит Макрону двустороннюю торговую сделку с лучшими условиями, чем ЕС получает от США.



Как отмечает издание, Белый дом отказался от комментариев.