Трамп пропонував Макрону вивести Францію з ЄС, – The Washington Post

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пропонував Еммануелю Макрону вивести Францію зі складу Євросоюзу.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на європейських чиновників.

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У квітні 2018 року Дональд Трамп мав приватну зустріч з Макроном у Білому домі. Під час зустрічі вони обговорювали питаня торгівлі.

За словами джерел видання, Трамп запитав Макрона: "чому б вам не покинути ЄС?". Крім того, повідомляється, що Трамп заявив, що якщо Франція вийде з ЄС, він запропонує Макрону двосторонню торговельну угоду з кращими умовами, ніж ЄС отримує від США.

Як зазначає видання, Білий дім відмовився від коментарів.