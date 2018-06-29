Трамп пропонував Макрону вивести Францію з ЄС, – The Washington Post
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пропонував Еммануелю Макрону вивести Францію зі складу Євросоюзу.
Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на європейських чиновників.
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У квітні 2018 року Дональд Трамп мав приватну зустріч з Макроном у Білому домі. Під час зустрічі вони обговорювали питаня торгівлі.
За словами джерел видання, Трамп запитав Макрона: "чому б вам не покинути ЄС?". Крім того, повідомляється, що Трамп заявив, що якщо Франція вийде з ЄС, він запропонує Макрону двосторонню торговельну угоду з кращими умовами, ніж ЄС отримує від США.
Як зазначає видання, Білий дім відмовився від коментарів.
Джерело: 24 Канал
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