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Зустріч Путіна і Трампа: відома офіційна дата та місце заходу

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Путін і Трамп зустрінуться 16 липня
Путін і Трамп зустрінуться 16 липня / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в столиці Фінляндії – Гельсінкі 16 липня.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Читайте також: Президент Фінляндії прокоментував можливу зустріч Трампа і Путіна у Гельсінкі

"Відповідно до досягнутої домовленості 16 липня в Гельсінкі відбудеться зустріч Володимира Путіна і Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що зустріч розпочнеться днем, президенти проведуть бесіду наодинці, а потім можливий протокольний захід, наприклад робочий сніданок. Також передбачена прес-конференція за підсумками зустрічі.

В ході переговорів мається на увазі обговорення поточного стану та перспектив подальшого розвитку російсько-американських відносин, а також актуальні питання міжнародного порядку денного,
– додали у Кремлі.

Зазначається, що остаточна домовленість про проведення зустрічі лідерів Росії і США була досягнута в середу, 27 червня, під час візиту в Москву радника з національної безпеки Дональда Трампа Джона Болтона.

Таку ж інформацію оголосили і в Білому Домі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп допускав, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може відбутися в липні. 21 червня у Білому домі підтвердили, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон відвідав Москву, де обговорив майбутню зустріч очільника Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним.

Це вже буде третя зустріч Трампа та Путіна. До цього президенти зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопаді у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. 

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Фінляндія Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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