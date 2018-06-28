Зустріч Путіна і Трампа: відома офіційна дата та місце заходу

Президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в столиці Фінляндії – Гельсінкі 16 липня.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

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"Відповідно до досягнутої домовленості 16 липня в Гельсінкі відбудеться зустріч Володимира Путіна і Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що зустріч розпочнеться днем, президенти проведуть бесіду наодинці, а потім можливий протокольний захід, наприклад робочий сніданок. Також передбачена прес-конференція за підсумками зустрічі.

В ході переговорів мається на увазі обговорення поточного стану та перспектив подальшого розвитку російсько-американських відносин, а також актуальні питання міжнародного порядку денного,

– додали у Кремлі.

Зазначається, що остаточна домовленість про проведення зустрічі лідерів Росії і США була досягнута в середу, 27 червня, під час візиту в Москву радника з національної безпеки Дональда Трампа Джона Болтона.

Таку ж інформацію оголосили і в Білому Домі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп допускав, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може відбутися в липні. 21 червня у Білому домі підтвердили, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон відвідав Москву, де обговорив майбутню зустріч очільника Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним.



Це вже буде третя зустріч Трампа та Путіна. До цього президенти зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопаді у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.