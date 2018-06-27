Президент Фінляндії прокоментував можливу зустріч Трампа і Путіна у Гельсінкі

Фінляндія готова запропонувати свої послуги з проведення на її території зустрічі президентів Росії Володимира Путіна та США Дональда Трамп.

Про повідомила адміністрація президент Фінляндії Саулі Нійністьо.

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"Дуже багато питань з приводу матеріалу Politico про можливу зустріч Трампа і Путіна в Гельсінкі. Відповідає президент Саулі Нійністе: "Фінляндія завжди готова запропонувати хороші послуги, якщо про них попросять". Інших коментарів зараз немає", – сказано в повідомленні.

There have been many questions about @Politico’s article on a possible Trump-Putin meeting in Helsinki. Comment by President Sauli Niinistö: ”Finland is always ready to offer its good services if asked.” No additional comments available at the moment. — TPKanslia (@TPKanslia) June 26, 2018