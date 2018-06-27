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22:53, 26 червня
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Президент Фінляндії прокоментував можливу зустріч Трампа і Путіна у Гельсінкі

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Саулі Нійністьо
Саулі Нійністьо

Фінляндія готова запропонувати свої послуги з проведення на її території зустрічі президентів Росії Володимира Путіна та США Дональда Трамп.

Про повідомила адміністрація президент Фінляндії Саулі Нійністьо.

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"Дуже багато питань з приводу матеріалу Politico про можливу зустріч Трампа і Путіна в Гельсінкі. Відповідає президент Саулі Нійністе: "Фінляндія завжди готова запропонувати хороші послуги, якщо про них попросять". Інших коментарів зараз немає", – сказано в повідомленні.

 
У вівторок, 26 червня, газета Politico з посиланням на інформоване американське джерело, повідомила, що переговори президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна можуть пройти в Гельсінкі.
Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Фінляндія Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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