Президент Фінляндії прокоментував можливу зустріч Трампа і Путіна у Гельсінкі
Фінляндія готова запропонувати свої послуги з проведення на її території зустрічі президентів Росії Володимира Путіна та США Дональда Трамп.
Про повідомила адміністрація президент Фінляндії Саулі Нійністьо.
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"Дуже багато питань з приводу матеріалу Politico про можливу зустріч Трампа і Путіна в Гельсінкі. Відповідає президент Саулі Нійністе: "Фінляндія завжди готова запропонувати хороші послуги, якщо про них попросять". Інших коментарів зараз немає", – сказано в повідомленні.
У вівторок, 26 червня, газета Politico з посиланням на інформоване американське джерело, повідомила, що переговори президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна можуть пройти в Гельсінкі.
Джерело: 24 Канал
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