Зустріч Трампа та Путіна може відбутися у Фінляндії, – ЗМІ
Зустріч президента Сполучених Штатів Америки і глави Російської Федерації Володимир Путін може відбутися у столиці Фінляндії – Гельсінкі.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.
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Державний секретар США Майк Помпео раніше заявив, що Трамп і Путін зустрінуться "у не дуже далекому майбутньому".
У виданні зазначається, що ймовірним місцем зустрічі також розглядали австрійську столицю Відень, але від цієї ідеї відмовилися.
Зустріч президентів може відбутися після саміту НАТО в Брюсселі, який запланований на 11-12 липня.
Джерело: 24 Канал
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