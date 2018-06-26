Останнє слово буде за Трампом, – експерт про перемовини з Путіним

Президент США Дональд Трамп веде з російським колегою Володимиром Путіним власну гру, і останнє слово буде за ним. Заяви Трампа про повернення Росії до G8 – не "зрада", а один з елементів контролю над Кремлем.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Зокрема, нагадує експерт, Трамп свого часу заявив про вивід військ США із Сирії, і це звучало дивно. Але потім США завдали ракетно-бомбових ударів по силах диктатора Сирії і союзника Росії Башара Асада. Наразі з Сирії були виведені іранські збройні формування, чого б не відбулося без згоди Росії. Тобто Росія пішла на поступки США.

Таку ж багатоходівку, вважає Снєгирьов, Трамп розігрує і з заявами про повернення Росії до G8. Експерт зауважує: Росія – великий геополітичний гравець, є процеси, які без згоди з Москвою вирішити неможливо. Сирія, присутність там іранських військ, війна на сході України, КНДР.

Повернувши Путіна в лоно "рукопотиснутих" лідерів, Трамп обставить його червоними прапорцями. Це перехоплення ініціативи. Президент США показав, що теж непоганий геополітичний шахіст. Це несподіваний удар для Путіна – повернення в G8. Адже Путін зараз грає на темі самоізоляції Росії. А таким чином з’ясується, що нічого подібного немає. Це руйнує стратегію політики Росії, суть якої – створення штучної берлінської стіни. А Трамп говорить, що готовий до діалогу, а всі подальші кроки залежать від Росії,

– підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп допустив, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може відбутися в липні. Про це повідомляє Bloomberg. 21 червня у Білому домі підтвердили, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон збирається відвідати Москву наступного тижня. Там він обговорить майбутню зустріч очільника Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним. Раніше, 8 червня, президент США Дональд Трамп закликав знову прийняти Росію до складу "Великої вісімки", через чотири роки після того, як вона була вилучена звідти за анексію Криму.