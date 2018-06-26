16:37
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 16°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
14:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Останнє слово буде за Трампом, – експерт про перемовини з Путіним

611
Трамп веде з Путіним свою гру
Трамп веде з Путіним свою гру / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп веде з російським колегою Володимиром Путіним власну гру, і останнє слово буде за ним. Заяви Трампа про повернення Росії до G8 – не "зрада", а один з елементів контролю над Кремлем.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також: Великобританія відреагувала на можливу зустріч Трампа і Путіна

Зокрема, нагадує експерт, Трамп свого часу заявив про вивід військ США із Сирії, і це звучало дивно. Але потім США завдали ракетно-бомбових ударів по силах диктатора Сирії і союзника Росії Башара Асада. Наразі з Сирії були виведені іранські збройні формування, чого б не відбулося без згоди Росії. Тобто Росія пішла на поступки США.

Таку ж багатоходівку, вважає Снєгирьов, Трамп розігрує і з заявами про повернення Росії до G8. Експерт зауважує: Росія – великий геополітичний гравець, є процеси, які без згоди з Москвою вирішити неможливо. Сирія, присутність там іранських військ, війна на сході України, КНДР.

Повернувши Путіна в лоно "рукопотиснутих" лідерів, Трамп обставить його червоними прапорцями. Це перехоплення ініціативи. Президент США показав, що теж непоганий геополітичний шахіст. Це несподіваний удар для Путіна – повернення в G8. Адже Путін зараз грає на темі самоізоляції Росії. А таким чином з’ясується, що нічого подібного немає. Це руйнує стратегію політики Росії, суть якої – створення штучної берлінської стіни. А Трамп говорить, що готовий до діалогу, а всі подальші кроки залежать від Росії,
– підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп допустив, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може відбутися в липні. Про це повідомляє Bloomberg. 21 червня у Білому домі підтвердили, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон збирається відвідати Москву наступного тижня. Там він обговорить майбутню зустріч очільника Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним. Раніше, 8 червня, президент США Дональд Трамп закликав знову прийняти Росію до складу "Великої вісімки", через чотири роки після того, як вона була вилучена звідти за анексію Криму.

Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Велика сімка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
сьогодні, 15:00 Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
Все про здоров'я 189
Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
сьогодні, 14:05 Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
Дмитро Гнап 460
Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
сьогодні, 12:00 Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
Ян Валетов 1527
Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
сьогодні, 08:38 Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
Євгенія Мазур 986
Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
25 червня, 23:35 Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
Іван Вербицький 1015
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук