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Последнее слово будет за Трампом, – эксперт о переговорах с Путиным

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Трамп ведет с Путиным свою игру
Трамп ведет с Путиным свою игру / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп ведет с российским коллегой Владимиром Путиным собственную игру, и последнее слово будет за ним. Заявления Трампа о возвращении России в G8 – не "измена", а один из элементов контроля над Кремлем.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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В частности, напоминает эксперт, Трамп в свое время заявил о выводе войск США из Сирии, и это звучало странно. Но потом США нанесли ракетно-бомбовые удары по силам диктатора Сирии и союзника России Башара Асада. Сейчас из Сирии были выведены иранские вооруженные формирования, чего бы не произошло без согласия России. То есть Россия пошла на уступки США.

Такую же многоходовку, считает Снегирев, Трамп разыгрывает и с заявлениями о возвращении России в G8. Эксперт отмечает: Россия – крупный геополитический игрок, есть процессы, которые без согласия с Москвой решить невозможно. Сирия, присутствие иранских войск, война на востоке Украины, КНДР.

Повернув Путина в лоно "рукопотиснутих" лидеров, Трамп обставит его красными флажками. Это перехват инициативы. Президент США показал, что тоже неплохой геополитический шахматист. Это неожиданный удар для Путина – возвращение в G8. Ведь Путин сейчас играет на теме самоизоляции России. А таким образом выяснится, что ничего подобного нет. Это разрушает стратегию политики России, суть которой – создание искусственной берлинской стены. А Трамп говорит, что готов к диалогу, а все дальнейшие шаги зависят от России,
– подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в июле. Об этом сообщает Bloomberg. 21 июня в Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается посетить Москву на следующей неделе. Там он обсудит предстоящую встречу главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее, 8 июня, президент США Дональд Трамп призвал вновь принять Россию в состав "Большой восьмерки", через четыре года после того, как она была исключена оттуда за аннексию Крыма.

Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп большая семерка Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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