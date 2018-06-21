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Советник Трампа собирается в Россию: обсуждать встречу американского президента с Путиным

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается посетить Москву на следующей неделе
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается посетить Москву на следующей неделе / news.rambler.ru

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается посетить Москву на следующей неделе. Там он обсудит предстоящую встречу главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом на своей странице в Twitter написал представитель Совета по национальной безопасности США Гарретт Маркуис.

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По его словам, 25-27 июня советник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посетит Лондон и Рим, чтобы обсудить вопрос национальной безопасности с союзниками США.

Также Болтон посетит Москву, чтобы обсудить возможную встречу между президентами Трампом и Путиным,
– говорится в сообщении.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора обсуждали проведение двусторонней встречи. Она может произойти в Вене. Это уже третья встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. До этого президенты США и России встречались в прошлом в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 и в ноябре во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Владимир Путин Новости России
Источник: 24 канал
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