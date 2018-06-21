Советник Трампа собирается в Россию: обсуждать встречу американского президента с Путиным

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается посетить Москву на следующей неделе. Там он обсудит предстоящую встречу главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом на своей странице в Twitter написал представитель Совета по национальной безопасности США Гарретт Маркуис.

Читайте также: Великобритания отреагировала на возможную встречу Трампа и Путина

По его словам, 25-27 июня советник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посетит Лондон и Рим, чтобы обсудить вопрос национальной безопасности с союзниками США.

Также Болтон посетит Москву, чтобы обсудить возможную встречу между президентами Трампом и Путиным,

– говорится в сообщении.

On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin. — Garrett Marquis (@GMarquis45) 21 червня 2018 р.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора обсуждали проведение двусторонней встречи. Она может произойти в Вене. Это уже третья встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. До этого президенты США и России встречались в прошлом в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 и в ноябре во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.