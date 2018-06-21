Радник Трампа збирається до Росії: обговорюватиме зустріч американського президента з Путіним
Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон збирається відвідати Москву наступного тижня. Там він обговорить майбутню зустріч очільника Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав представник Ради з національної безпеки США Гарретт Маркуіс.
Читайте також: Великобританія відреагувала на можливу зустріч Трампа і Путіна
За його словами, 25-27 червня радник президента Трампа з нацбезпеки Джон Болтон відвідає Лондон та Рим, щоб обговорити питання національної безпеки із союзниками США.
Також Болтон відвідає Москву, щоб обговорити ймовірну зустріч між президентами Трампом і Путіним,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови обговорювали проведення двосторонньої зустрічі. Вона може відбутися у Відні. Це вже буде третя зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цього президенти США та Росії зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопадіу В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.