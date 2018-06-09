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У Кремлі заявили, що Путін може зустрітися із Трампом у Відні

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Путін може зустрітися із Трампом в австрійській столиці
Путін може зустрітися із Трампом в австрійській столиці / inosmi.ru

Президент РФ Володимир Путін і лідер США Дональд Трамп в ході останньої телефонної розмови обговорювали проведення двосторонньої зустрічі. Вона може відбутися у Відні.

Про це розповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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Ви знаєте, що саму необхідність проведення такої зустрічі обидва президенти обговорювали в ході останньої телефонної розмови. В тому числі, що і Відень може стати таким містом,
– зазначив Пєсков.

При цьому речник російського президента додав, що поки жодних конкретних домовленостей немає.

На запитання, чи обговорювалася можливість проведення такої зустрічі у Відні президентом РФ і канцлером Австрії Себастьяном Курцом, він відповів ствердно.

"Згадувалося, що Відень може стати таким містом", – зауважив Дмитро Пєсков.

Він додав, що це питання – предмет лише російсько-американського обговорення.

Теги: Новини США Новини Росії Володимир Путін Новини політики Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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