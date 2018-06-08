Повернення Росії у "Велику вісімку": країни "Великої сімки" зробили серйозну заяву

Європейські країни-учасниці "Великої сімки" одноголосно виступили проти відновлення Росії у цьому клубі, до чого напередодні закликав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Про це повідомила канцелярія президента Франції Еммануеля Макрона, передає "Інтерфакс".

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"Європейці висловлюють спільну позицію проти повернення Росії", – наголосив помічник Макрона.

Водночас, за його словами, лідери G7 залишають відкритою "можливість для встановлення діалогу" з Москвою.

Відповідну позицію щодо Росії під час саміту "Великої сімки" в Канаді узгодили президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, глава уряду Великої Британії Тереза ​​Мей і новий прем'єр Італії Джузеппе Конте.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 червня, президент США Дональд Трамп закликав знову прийняти Росію до складу "Великої вісімки", через чотири роки після того, як вона була вилучена звідти за анексію Криму.