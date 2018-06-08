01:10
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
27°C 13°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, 8 червня
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, 8 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Повернення Росії у "Велику вісімку": країни "Великої сімки" зробили серйозну заяву

1427 Читать новость на русском
Країни "Великої сімки" проти можливого повернення в групу Росії
Країни "Великої сімки" проти можливого повернення в групу Росії / Фото з відкритих джерел

Європейські країни-учасниці "Великої сімки" одноголосно виступили проти відновлення Росії у цьому клубі, до чого напередодні закликав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Про це повідомила канцелярія президента Франції Еммануеля Макрона, передає "Інтерфакс".

Читайте також: Хоч Росії не буде на саміті G7, вона стане "перешкодою" для його учасників, – CBC News

"Європейці висловлюють спільну позицію проти повернення Росії", – наголосив помічник Макрона.

Водночас, за його словами, лідери G7 залишають відкритою "можливість для встановлення діалогу" з Москвою.

Відповідну позицію щодо Росії під час саміту "Великої сімки" в Канаді узгодили президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, глава уряду Великої Британії Тереза ​​Мей і новий прем'єр Італії Джузеппе Конте.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 червня, президент США Дональд Трамп закликав знову прийняти Росію до складу "Великої вісімки", через чотири роки після того, як вона була вилучена звідти за анексію Криму.

Теги: Новини політики Новини Росії Велика сімка Ангела Меркель Дональд Трамп Еммануель Макрон Тереза Мей
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
8 червня, 23:01 Як Антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
Роман Маселко 191
Головні новини 8 червня: скандал у Раді, "Чорний список" Мінкульту, нове газове родовище
8 червня, 22:31 Головні новини 8 червня: скандал у Раді, "Чорний список" Мінкульту, нове газове родовище
2417
Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
8 червня, 22:00 Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
Олексій Чибісов 2370
Депутати-мільйонери, які орендують житло за державні гроші: повний список
8 червня, 20:02 Депутати-мільйонери, які орендують житло за державні гроші: повний список
1435
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
8 червня, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 787
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук