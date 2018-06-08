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Возвращение России в "Большую восьмерку": страны "Большой семерки" сделали серьезное заявление

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Страны "Большой семерки" против возможного возвращения в группу России
Страны "Большой семерки" против возможного возвращения в группу России / Фото из открытых источников

Европейские страны-участницы "Большой семерки" единогласно выступили против восстановления России в этом клубе, к чему накануне призвал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Об этом сообщила канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона, передает "Интерфакс".

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"Европейцы выражают общую позицию против возвращения России", – подчеркнул помощник Макрон.

Однако, по его словам, лидеры G7 оставляют открытой "возможность для установления диалога" с Москвой.

Соответствующую позицию в отношении России во время саммита "Большой семерки" в Канаде согласовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй и новый премьер Италии Джузеппе Конте.

Напомним, в пятницу, 8 июня, президент США Дональд Трамп призвал вновь принять Россию в состав "Большой восьмерки", через четыре года после того, как она была удалена оттуда из-за аннексии Крыма.

Теги: Новости политики Новости России Ангела Меркель большая семерка Тереза Мэй Эммануэль Макрон Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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