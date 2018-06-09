14:48
9 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 15°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина
Вєсті Кремля
22:21, 8 июня
Вести.UA. Зеркальный ответ Мураеву. "Отставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:44, 8 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

В Кремле заявили, что Путин может встретиться с Трампом в Вене

36 Читати новину українською
Путин может встретиться с Трампом в австрийской столице
Путин может встретиться с Трампом в австрийской столице / inosmi.ru

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали проведение двусторонней встречи. Она может пройти в Вене.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Читайте также: Возвращение России в "Большую восьмерку": страны "Большой семерки" сделали серьезное заявление

Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом,
– отметил Песков.

При этом представитель российского президента добавил, что пока никаких конкретных договоренностей нет.

На вопрос, обсуждалась ли возможность проведения такой встречи в Вене президентом РФ и канцлером Австрии Себастьяном Курцом, он ответил утвердительно.

"Упоминалось, что Вена может стать таким городом", – отметил Дмитрий Песков.

Он добавил, что этот вопрос – предмет только российско-американского обсуждения.

Теги: Новости США Новости России Владимир Путин Новости политики Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как сменить работу тому, кто засиделся
сегодня, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 469
Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
сегодня, 08:38 Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
Блог Медіа 7755
Отношение украинцев к США и России кардинально изменилось за 5 лет: инфографика
сегодня, 08:01 Отношение украинцев к США и России кардинально изменилось за 5 лет: инфографика
778
Як антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
8 июня, 23:01 Як антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
Роман Маселко 104
Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
8 июня, 22:00 Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
Олексій Чибісов 4240
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук