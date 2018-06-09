В Кремле заявили, что Путин может встретиться с Трампом в Вене
Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали проведение двусторонней встречи. Она может пройти в Вене.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом,
– отметил Песков.
При этом представитель российского президента добавил, что пока никаких конкретных договоренностей нет.
На вопрос, обсуждалась ли возможность проведения такой встречи в Вене президентом РФ и канцлером Австрии Себастьяном Курцом, он ответил утвердительно.
"Упоминалось, что Вена может стать таким городом", – отметил Дмитрий Песков.
Он добавил, что этот вопрос – предмет только российско-американского обсуждения.