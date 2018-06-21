11:58
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Великобританія відреагувала на можливу зустріч Трампа і Путіна

472 Читать новость на русском
Зустріч Путіна з Трампом
Зустріч Путіна з Трампом / BBC

У Великій Британії висловили занепокоєння щодо можливої зустрічі президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна, особливо, якщо вона відбудеться до саміту НАТО.

Про це повідомляє The Times.

Читайте також: Трамп знову відзначився заявою в бік Росії

Співрозмовник видання розповів, що зустріч Трампа з Путіним перед самітом НАТО викликала б "сум'яття і тривогу" і стала б "дуже негативною" подією.

Газета зазначає, що стурбованість Лондона викликана ще й тим, що зустріч може негативно вплинути на прихильність Трампа загальним цілям НАТО. Саміт НАТО, який відвідає президент США Дональд Трамп, пройде в Брюсселі 11-12 липня. Візит Трампа до Великої Британії запланований на 13 липня.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови обговорювали проведення двосторонньої зустрічі. Вона може відбутися у Відні. Це вже буде третя зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цього президенти США та Росії зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопаді у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Теги: Новини політики Новини США Великобританія Дональд Трамп Володимир Путін НАТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
сьогодні, 11:00 Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
Павло Казарін 177
Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
сьогодні, 08:38 Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Олексій Чибісов 1391
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 червня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 1745
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 червня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 499
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
20 червня, 21:01 Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
Іван Вербицький 3931
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук