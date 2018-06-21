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Трамп знову відзначився заявою в бік Росії

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Трамп хоче "порозумітися" з Росією
Трамп хоче "порозумітися" з Росією / iphones.ru

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би "порозумітися" з Росією.

Про це він заявив під час зустрічі зі своїми політичними прихильниками в штаті Міннесота, передає Fox News.

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"Я вам дещо скажу: ми хочемо порозумітися з Росією. Але Росія дивиться і каже: "Ей, краще б Гілларі Клінтон виграла". Все, що ми зробили, багато всього, в тому числі санкції... Вони дивляться в минуле і думають: "Краще б шахраювата Хілларі виграла, це було б краще для нас", – сказав Трамп.

До слова, нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови обговорювали проведення двосторонньої зустрічі. Вона може відбутися у Відні. Це вже буде третя зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цього президенти США та Росії зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопаді у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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