Трамп вновь отличился заявлением в сторону России

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы "договориться" с Россией.

Об этом он заявил во время встречи со своими политическими сторонниками в штате Миннесота, передает Fox News.

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"Я вам кое-что скажу: мы хотим договориться с Россией. Но Россия смотрит и говорит: "Эй, лучше бы Хиллари Клинтон выиграла". Все, что мы сделали, много всего, в том числе санкции ... Они смотрят в прошлое и думают : "лучше бы жуликоватая Хиллари выиграла, это было бы лучше для нас", – сказал Трамп.

К слову, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора обсуждали проведение двусторонней встречи. Она может произойти в Вене. Это уже третья встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. До этого президенты США и России встречались в прошлом году в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 и в ноябре во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.