Великобритания отреагировала на возможную встречу Трампа и Путина

В Великобритании выразили обеспокоенность относительно возможной встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, особенно, если она состоится до саммита НАТО.

Об этом сообщает The Times.

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Собеседник издания рассказал, что встреча Трампа с Путиным перед саммитом НАТО вызвала бы "смятение и тревогу" и стала бы "очень негативным" событием.

Гащета отмечает, что обеспокоенность Лондона вызвана еще и тем, что встреча может негативно повлиять на расположение Трампа общим целям НАТО. Саммит НАТО, который посетит президент США Дональд Трамп, пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Визит Трампа в Великобританию запланирован на 13 июля.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора обсуждали проведение двусторонней встречи. Она может произойти в Вене. Это уже третья встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. До этого президенты США и России встречались в прошлом году в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 и в ноябре во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.