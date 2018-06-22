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Трамп рассказал, когда планирует встретиться с Путиным

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Встреча Путина с Трампом
Встреча Путина с Трампом / ria

Президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в июле.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Информационное агентство предполагает, что президенты могут встретиться до саммита НАТО в Брюсселе. Он пройдет 11 и 12 июля. Второй возможный вариант встречи – после визита Трампа в Великобританию. Поездка запланирована на 13 июля.

21 июня в Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается посетить Москву на следующей неделе. Там он обсудит предстоящую встречу главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора обсуждали проведение двусторонней встречи. Она может произойти в Вене. Это уже третья встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. До этого президенты США и России встречались в прошлом году в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 и в ноябре во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Теги: Новости США Новости политики Новости России Дональд Трамп Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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