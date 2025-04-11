Читатель, возможно, додумает, что вот оно – "прозрение" глобального Юга, и Россия будет иметь проблемы. Однако ситуация другая, ее надо рассматривать как классический пример подготовки к выполнению своих задач. Для понимания попробую как раз оформить как задачу из учебника средней школы. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Геополитическая задача России

Дано:

Владимиру Путину необходимо выходить из войны на своих условиях.

Дональд Трамп (тогда еще кандидат в президенты США) говорит о намерении закончить войну. Но не говорит о "победе Украины".

Путин понимает, что будет торг. Он знает специфику Трампа – его любовь к себе любимому (уж извините за тавтологию), стремление заключать двусторонние соглашения и неуважение к институциональному подходу в политике. Он все это демонстрировал еще во время первой каденции.

Надо:

Сформировать пакет предложений и, что самое главное, выбрать переговорщика. Переговорщик должен понравиться Трампу.

Решение:

Выбирают Кирилла Дмитриева (точнее выбирают несколько человек, где Дмитриев был одним из). Его профиль – руководитель фонда прямых инвестиций, а это как раз та структура, которая отвечает за "сделки" в экономике.

Дмитриев в сети Х начинает приятно отзываться о решении Трампа и нарывается на гневные комментарии от представителей стран Глобального Юга. Параллельно он посещает Вашингтон, для чего его даже временно убирают из санкционного списка.

На этом можно было бы поставить точку и действительно говорить о гневе партнеров России среди стран Глобального Юга. Но лучше вместо эмоций включим мозги. Думать, говорят, не больно.

Поэтому, если тебе надо вызвать симпатию у другой стороны на сложных переговорах, ты заранее запускаешь ряд тезисов, приятных другой стороне. Причем думаешь, что сказать и как донести.

Гениальный российский план, как понравиться Трампу

Теперь на пальцах о механизме.

1. Сеть Х – кому она принадлежит? Есть ли вероятность, что ее будут просматривать в первую очередь? Есть вероятность, что это первое впечатление сбалансирует возможный негатив, который потом подкинут спецслужбы в досье. Тем более, что Трамп не слишком им доверяет.

2. Ты нашел, что сказать, но надо показать эффект. Надо доказать, что ты готов повторять свои тезисы даже на фоне возмущения аудитории, проклятий в свою сторону и обвинений в "предательстве" российской политики. Если бы не было комментаторов, то их стоило бы придумать. Здесь я предлагаю читателю спросить – какое государство первым поставило на службу "фабрики ботов" и "фабрики троллей"?

Отмечу, что фон хейта в комментариях очень приятен Трампу и Маску – они сталкивались с тем же.

Но (с точки зрения российской политики) даже тысячи проклятий в комментариях никак не влияют на позиционирование России на Глобальном Юге. Важны решения руководства этих стран, а там работают другие механизмы.

Поэтому можно восхищаться бурей в стакане под постами Дмитриева. А можно задуматься и понять, что у этих постов есть только несколько адресатов. Комментаторы нужны лишь для массовости и продвижения твита. Или, образно выражаясь, как куча перегноя, на котором автор пытается вырастить цветочек для Трампа.

Украине стоит подсмотреть

Зачем я это пишу? Это хороший кейс, который показывает, что Украине также стоит подумать над длительной подготовкой коммуникации с партнерами и оппонентами. Конный наскок не всегда помогает. И США не все потеряно. Ведь есть интересы компаний, производящих оружие. Есть переплетение геополитических интересов в черноморском регионе, где Украина может играть. Есть, в конце концов, новые региональные супердержавы, с которыми надо иметь дело. А значит время задумываться над вопросами: