Вот только есть одна проблема – это украинские исследователи, которые видят совсем другую картину. Об этом заявил Андрей Клименко, информирует 24 Канал.

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Санкции США или атаки ВСУ

Итак, западные исследователи увидели, что в феврале российскую сырую нефть и нефтепродукты экспортировало 356 судов. А мы зафиксировали и отследили маршруты 478 танкеров. Своими глазами. Даже, не знаем, как это объяснить

Со всем тем, оценка тенденций февраля по сравнению с январем у нас совпала (в процентах) – уменьшение на 9%. Западные коллеги сделали победный вывод – это влияние санкций (США, ЕС, Великобритании и Канады).

Мы к этому "влиянию" с самого начала относились крайне скептически, потому что модель санкций абсолютно не мешает россиянам возить нефть из Балтийского моря или из портов Арктики в Индию или Китай или Турцию.

Уменьшение в феврале – это следствие атак Сил беспилотных систем ВСУ. Как минимум, 8 атак БПЛА за январь – февраль на порт Усть-Луга и объекты Балтийской трубопроводной системы.

Так вот, в марте снижение превратилось в рост, по всем морям, на 5,2% в целом.

Мы прекрасно знаем, что в марте, как и в январе – 31 день, а в феврале – 28. Проценты роста в таблице – это пересчет на средние объемы экспорта в день.

Экспорт российской нефти / Таблица автора

Это означает, что санкции на танкеры не сработали. Этот вывод не требует никаких научных дискуссий – объемы экспорта говорят за себя сами. Огромный объем санкционированных танкеров (около 400) не создал дефицита судов на рынке танкерных перевозок из России. Сработали БПЛА.

Выдуманный термин о "теневом флоте" теряет смысл

У теоретиков "ценового потолка" есть проблема – цель Джо Байдена неожиданно достигнута усилиями Трампа, которые совсем не касались нефти. И что же теперь делать? Вся искусственная концепция так называемого "теневого флота" базировалась на "ценовом потолке". Нет "потолка" – нет "флота". Это сарказм, конечно.

Цель должна формулироваться так – снизить минимум на 50% доходы россиян от морского экспорта нефти. Мы знаем, как это сделать, и нашим друзьям на Балтике это давно рассказали. Просто они все еще боятся. Но это можно исправить.