От тільки є одна проблема – це українські дослідники, які бачать зовсім іншу картину. Про це заявив Андрій Клименко, інформує 24 Канал.

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Санкції США чи атаки ЗСУ

Отже, західні дослідники побачили, що у лютому російську сиру нафту та нафтопродукти експортувало 356 суден. А ми зафіксували і відстежили маршрути 478 танкерів. Своїми очима. Навіть, не знаємо, як це пояснити

З усім тим, оцінка тенденцій лютого у порівнянні з січнем у нас співпала (у відсотках) – зменшення на 9%. Західні колеги зробили переможний висновок – це вплив санкцій (США, ЄС, Великої Британії та Канади).

Ми до цього "впливу" від самого початку ставилися вкрай скептично, бо модель санкцій абсолютно не заважає росіянам возити нафту з Балтійського моря чи з портів Арктики до Індії чи Китаю або Туреччини.

Зменшення в лютому – це наслідок атак Сил безпілотних систем ЗСУ. Як мінімум, 8 атак БпЛА за січень – лютий на порт Усть-Луга і об'єкти Балтійської трубопровідної системи.

Так ось, у березні зниження перетворилося на зростання, по всіх морях, на 5,2% в цілому.

Ми прекрасно знаємо, що в березні, як і в січні – 31 день, а в лютому – 28. Відсотки зростання в таблиці – це перерахунок на середні обсяги експорту на день.



Експорт російської нафти / Таблиця автора

Це означає, що санкції на танкери не спрацювали. Цей висновок не потребує жодних наукових дискусій – обсяги експорту говорять за себе самі. Величезний обсяг санкціонованих танкерів (близько 400) не створив дефіциту суден на ринку танкерних перевезень з Росії. Спрацювали БпЛА.

Вигаданий термін про "тіньовий флот" втрачає сенс

У теоретиків "цінової стелі" є проблема – ціль Джо Байдена неочікувано досягнута зусиллями Трампа, які зовсім не стосувалися нафти. І що ж тепер робити? Вся штучна концепція так званого "тіньового флоту" базувалася на "ціновій стелі". Нема "стелі" – нема "флоту". Це сарказм, звісно.

Мета має формулюватись так – знизити щонайменше на 50% доходи росіян від морського експорту нафти. Ми знаємо, як це зробити, і нашим друзям на Балтиці це давно розповіли. Просто вони все ще бояться. Але це можна виправити.