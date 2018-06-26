Встреча Трампа и Путина может состояться в Финляндии, – СМИ
Встреча президента Соединенных Штатов Америки и главы Российской Федерации Владимир Путин может произойти в столице Финляндии – Хельсинки.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.
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Государственный секретарь США Майк Помпео ранее заявил, что Трамп и Путин встретятся "в не слишком далеком будущем".
В издании отмечается, что вероятным местом встречи также рассматривали австрийскую столицу Вену, но от этой идеи отказались.
Встреча президентов может состояться после саммита НАТО в Брюсселе, который запланирован на 11-12 июля.
Источник: 24 Канал
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