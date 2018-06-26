Путін на зустрічі з Трампом може спробувати вирішувати питання України за її спиною, – сенатор

Президент Росії Володимир Путін раніше намагався вирішувати питання України за її спиною і може повторити ці спроби під час майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка, ймовірно, відбудеться в липні.

Про це заявив сенатор-республіканець Роб Портман, повідомляє "Голос Америки".

"Одне з питань, яке нас непокоїть – це те, що під час зустрічі президент Путін попросить схвалити рішення щодо України без присутності української сторони за столом переговорів, як вони робили і раніше", – наголосив сенатор Портман, звертаючись до помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весса Мітчелла.

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У свою чергу Мітчелл наголосив, що позиція США щодо України чітко окреслена.

"Щодо України ми завжди займали дуже чітку позицію в публічних заявах. Крім того, закон чітко визначає, що повинна зробити Росія, щоб були зняті або пом'якшені санкції. Ми продемонстрували нашу рішучість, у крайньому разі, надавши військову допомогу українцям і грузинам", – зазначив чиновник.

До слова, зустріч Путіна і Трампа може відбутися в липні у столиці Фінляндії – Гельсінкі.