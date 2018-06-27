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22:53, 26 июня
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Президент Финляндии прокомментировал возможную встречу Трампа и Путина в Хельсинки

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Сауле Нийнисте
Сауле Нийнисте

Финляндия готова предложить свои услуги по проведению на ее территории встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трамп.

Об этом сообщила администрация президент Финляндии Саули Нийнисте.

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"Очень много вопросов по поводу материала Politico о возможной встрече Трампа и Путина в Хельсинки. Отвечает президент Саули Нийнисте: "Финляндия всегда готова предложить хорошие услуги, если о них попросят". Других комментариев сейчас нет", – сказано в сообщении.

 
Во вторник, 26 июня, газета Politico со ссылкой на информированный американский источник, сообщила, что переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина могут пройти в Хельсинки.
Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики Владимир Путин Финляндия
Источник: 24 Канал
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