Президент Финляндии прокомментировал возможную встречу Трампа и Путина в Хельсинки

Финляндия готова предложить свои услуги по проведению на ее территории встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трамп.

Об этом сообщила администрация президент Финляндии Саули Нийнисте.

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"Очень много вопросов по поводу материала Politico о возможной встрече Трампа и Путина в Хельсинки. Отвечает президент Саули Нийнисте: "Финляндия всегда готова предложить хорошие услуги, если о них попросят". Других комментариев сейчас нет", – сказано в сообщении.

There have been many questions about @Politico’s article on a possible Trump-Putin meeting in Helsinki. Comment by President Sauli Niinistö: ”Finland is always ready to offer its good services if asked.” No additional comments available at the moment. — TPKanslia (@TPKanslia) June 26, 2018