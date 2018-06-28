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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Встреча Путина и Трампа: известна официальная дата и место мероприятия

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Путин и Трамп встретятся 16 июля
Путин и Трамп встретятся 16 июля / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в столице Финляндии – Хельсинки 16 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Согласно достигнутой договоренности, 16 июля в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", – говорится в сообщении.

Известно, что встреча начнется днем, президенты проведут беседу наедине, а затем возможно протокольное мероприятие, например рабочий завтрак. Также предусмотрена пресс-конференция по итогам встречи.

В ходе переговоров предполагается обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня,
– добавили в Кремле.

Отмечается, что окончательная договоренность о проведении встречи лидеров России и США была достигнута в среду, 27 июня, во время визита в Москву советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона.

Такую же информацию объявили и в Белом Доме.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп допускал, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в июле. 21 июня в Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетил Москву, где обсудил предстоящую встречу главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным.

Это уже третья встреча Трампа и Путина. До этого президенты встречались в прошлом году в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 и в ноябре во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп Новости США Финляндия
Источник: 24 Канал
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