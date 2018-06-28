В Брюсселі стартував саміт ЄС: які заяви важливі для України пролунали на майданчику

Санкції щодо Росії, кордони Європейського союзу ці та інші питання будуть обговорювати протягом двох днів у Брюсселі. Там стартував саміт ЄС. Лідери сьогодні багато про Україну не говорили. Є ймовірність того, що це станеться завтра на заключній частині. Насамперед всіх турбує питання міграції та міграційної кризи. Підготовлені деякі важливі рішення, однак не всі країни з ними погоджуються.

Про це розповів кореспондент агенції "Укрінформ" Андрій Лавренюк.

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Якщо говорити про санкції – то це питання включене до порядку денного засідання Європейської ради. Президент Франції Емануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель інформують європейських лідерів про хід виконання імплементацій Мінських домовленостей. За їхніми рекомендаціями, Європейська рада упродовж декількох попередніх років ухвалює рішення про продовження секторальних економічних санкцій проти Росії.

Чинні санкції діють до 31 липня. Однак переважна більшість лідерів підходили до преси напередодні початку засідання, не порушували тему санкцій проти Росії, тому що у порядку денному Саміту є питання міграції, військової співпраці, наступного бюджету ЄС до 2027 року.

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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, окремо наголосив, що країни Вишеградської групи, які сьогодні зустрілися перед початком саміту з президентом Макроном. Обговорять питання санкцій. Глава польського уряду наголосив, що позиція Польщі тверда. Щодо санкцій, то вони мають бути продовжені.

Лідери сьогодні багато про Україну не говорили. Є ймовірність того, що це станеться завтра на кінцевій частині. Насамперед всіх турбує питання міграції, міграційної кризи. Підготовлені деякі важливі рішення, однак не всі країни з ними погоджуються, тому дискусія буде доволі інтенсивною.