ЄС обмежить вільне ввезення і вивезення готівки: назвали дозволену суму
У Європейському Союзі триває погодження обмежень на безмитне вивезення і ввезення готівки – сума становитиме до 10 тисяч євро.
Про це пише "Радіо Свобода".
Наразі угоду погодив Комітет постійних представників країн Європейського союзу. Нові правила ще повинні затвердити Рада ЄС і Європейський парламент.
У ЄС сподіваються, що угода допоможе легше виявляти в Європі фінансування тероризму, відмивання грошей та інші злочинні дії.
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Будь-який громадянин, що в’їжджає в ЄС або виїжджає з союзу і має готівкові кошти на суму 10 тисяч євро або більше, зобов’язаний буде декларувати їх митним органам.
Також у новій угоді розширили поняття грошових коштів. Воно охоплюватиме не лише банкноти, а й інші інструменти або високоліквідні товари, такі як чеки, картки та золото.
Норми щодо декларування коштів діють з 2007 року, але обов’язок декларування може поширитися на золото та платіжні картки.