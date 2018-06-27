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Телеканал новин 24 Новини Новини політики

ЄС обмежить вільне ввезення і вивезення готівки: назвали дозволену суму

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ЄС
ЄС / Фото з відкритих джерел

У Європейському Союзі триває погодження обмежень на безмитне вивезення і ввезення готівки – сума становитиме до 10 тисяч євро.

Про це пише "Радіо Свобода".

Наразі угоду погодив Комітет постійних представників країн Європейського союзу. Нові правила ще повинні затвердити Рада ЄС і Європейський парламент.

У ЄС сподіваються, що угода допоможе легше виявляти в Європі фінансування тероризму, відмивання грошей та інші злочинні дії.

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Будь-який громадянин, що в’їжджає в ЄС або виїжджає з союзу і має готівкові кошти на суму 10 тисяч євро або більше, зобов’язаний буде декларувати їх митним органам.

Також у новій угоді розширили поняття грошових коштів. Воно охоплюватиме не лише банкноти, а й інші інструменти або високоліквідні товари, такі як чеки, картки та золото.

Норми щодо декларування коштів діють з 2007 року, але обов’язок декларування може поширитися на золото та платіжні картки.

Теги: Новини політики Євросоюз Гроші
Джерело: 24 Канал
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