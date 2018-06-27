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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

ЕС ограничит свободный ввоз и вывоз наличных: назвали разрешенную сумму

51 Читати новину українською
ЕС
ЕС / Фото из открытых источников

В Европейском Союзе продолжается согласование ограничений на беспошлинный вывоз и ввоз наличных– сумма составит до 10 000 евро.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Сейчас соглашение согласовал Комитет постоянных представителей стран Европейского союза. Новые правила еще должны утвердить Совет ЕС и Европейский парламент.

В ЕС надеются, что соглашение поможет легче выявлять в Европе финансирования терроризма, отмывание денег и другие преступные действия.

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Любой гражданин, въезжающий в ЕС или выезжает из союза и имеющий наличные средства на сумму 10 000 евро или более, обязан будет декларировать их таможенным органам.

Также в новом соглашении расширили понятие денежных средств. Оно будет охватывать не только банкноты, но и другие инструменты или высоколиквидные товары, такие как чеки, карточки и золото.

Нормы о декларировании средств действуют с 2007 года, но обязанность декларирования может распространиться на золото и платежные карты.

Теги: Новости политики Евросоюз Деньги
Источник: 24 Канал
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