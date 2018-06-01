Тяжелые времена для ЕС: "сумерки" Европы начнутся в Италии?

Финансовый кризис, Brexit и победа в США Дональда Трампа – эти "знаковые" события всколыхнули Европейский союз. Но избрание в Италии нового правительства в составе двух правопопулистских партий может повлечь ситуацию, с которой Брюссель еще сталкивался: в одной из ключевых стран ЕС победили так называемые евроскептики, противники самой идеи объединенной Европы. Хватит ли у европейцев нервов?

Новоназначенный премьер-министр Италии Джузеппе Конте, судя по его заявлениям, понимает необходимость защищать место Италии в Европе и мире. Напомним, ранее Конте не смог сформировать правительство и ушел в отставку. 31 мая он согласился вновь возглавить кабинет министров в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига", которые победили на парламентских выборах 4 марта.

Европейцы теперь ломают себе головы, что именно он имел в виду – или проевропейский курс нового итальянского правительства, или нечто вроде славного "America first!" Трампа, но уже на итальянский лад. Они могут по крайней мере верить, что этот профессор юриспруденции прекрасно понимает, что именно стоит на кону как для Италии, так и для Европы, когда в одной из важных для ЕС стран правящую коалицию создают сразу две правопопулистские партии. Как он собирается с ними "защищать место Италии" – пока непонятно, да и о самой фигуре Джузеппе Конте – известно немного. До сих пор этот человек в политике просто ничем не отличился.

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Signor Nessuno

Именно такое прозвище появилось у профессора права Джузеппе Конте из Флорентийского университета, когда его имя впервые было названо в качестве компромиссного кандидата на пост председателя правительства. Оно (прозвище) в переводе означает "господин Никто". Ведущие газеты страны присылали своих репортеров в Флоренцию, где синьор Конте преподает гражданское право, чтобы узнать, с кем имеют дело – но они выведали совсем немного.

Зато официальная биография Джузеппе Конте занимает 12 страниц – и все они написаны с чисто итальянской экспрессией. Академические отличия, публикации в профессиональных журналах, членства в юридических организациях... С 2008 по 2012 год, как говорится в документе, Конте "проводил каждое лето не меньше месяца в Нью-Йорке", где занимался научной деятельностью в местном университете. Хорошее дело, но проблема в том, что газета The New York Times направила в Нью-Йоркский университет по поводу этого запрос и получила ответ, что Джузеппе Конти никогда не был ни студентом, ни членом какого-либо факультета этого вуза. Единственное, что он имел – это пропуск в университетскую библиотеку, которым воспользовался в обозначенный период (то есть за четыре года)... дважды.

Американские журналисты обнаружили в биографии Джузеппе Конте неправдивые факты, что еще больше усиливает подозрения к его личности в итальянской политике

Квалификацию юриста Джузеппе Конте получил в Риме – хоть это точная информация. Поскольку он происходит из бедной семьи, во время обучения получил стипендию от Ватикана – и это характеризует его с положительной стороны, ведь такие стипендии выделяют только студентам, которые проявили незаурядные способности. Политическая позиция у него всегда была, с одной стороны, леволиберальная, с другой же – проевропейская, что делает совершенно непонятным выбор правых популистов из "Лега Норд" и "5 звезд" – партий, как известно, антиевропейских.

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Именно такая совершенно непонятная и непрозрачная" фигура, которая будет руководить итальянским правительством, беспокоит, в первую очередь, европейских партнеров, которые видят в Конте потенциальную угрозу.

Привыкшие к катастрофам

На самом же деле самая большая угроза для европейцев заключается в том, что они сейчас слишком привыкли к вызовам. Они преодолели финансовый кризис, выдержали нашествие беженцев, оказались способными сопротивляться Дональду Трампу с его бесконечными капризами. Они даже сообразили, что Brexit – это еще не распад Евросоюза и что выход Великобритании из состава ЕС – это скорее сильная головная боль для самих британцев. "Исключительные ситуации" стали обыденностью для европейцев, кажется – ничто не может пошатать основы Евросоюза. То чего же волноваться?

Но на этот раз для беспокойства действительно есть причина, потому что с новыми итальянскими выборами может сложиться ситуация, которой в рамках объединенной Европы еще не было. В Польше и Венгрии правительства националистов успешно вытолкали свои страны в "политическое захолустье", откуда они не могут угрожать существованию ЕС. В Австрии правые популисты "заплатили" за место в правительстве тем, что должны были изменить антиевропейскую риторику на проевропейскую. А вот в Италии, стране-основательнице ЕС, к власти пришли сразу две партии, которые хотят не просто изменить Евросоюз – они бы хотели его отменить.

В Италии к власти пришли правопопулистские партии "Лега Норд" и "5 звезд", которые стремятся к распаду ЕС

От этого европейцы уже просто так отвернуться не могут. Нельзя, чтобы новое итальянское правительство решило, что все остальные ради "плохого мира" и стабильности евровалюты пойдут на уступки, которых ему заблагорассудится потребовать. Впрочем, у европейцев есть надежное оружие против подобного, а именно – спокойная реакция. Она уже проявилась во время переговоров с британцами о Brexit и теперь она может снова понадобиться, чтобы обуздать импульсивных "новых лидеров" Италии.

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Правда, у итальянских правых популистов именно сейчас есть большие шансы на расшатывание Европы – заключаются они в борьбе, которая развернулась между канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. В соревновании за первенство в Европе, ФРГ, которую недаром до сих пор называли "локомотивом Европы", за прошедшие годы заметно утратила свои лидирующие позиции, а ее место рвется занять амбициозная Франция. Если итальянские популисты смогут разыграть в свою пользу эти разногласия – они имеют большой шанс достичь своей цели. Впрочем, не следует забывать, что в вопросе целостности Европы Меркель и Макрон выступают единым фронтом – по крайней мере так было до сих пор.

Все все равно туда

А впрочем, Европу ждут новые тяжелые времена. Европейский союз – это такая очень интересная система, которая была выстроена на хорошей, но не всегда правильной идее о том, что мудрые люди всегда могут поладить между собой, прийти к консенсусу, который позволит им сосуществовать. Социологические опросы, которые регулярно проводятся в ЕС, демонстрируют, что большинство европейцев, с одной стороны, полностью убеждены в пользе Евросоюза. С другой же – большинство это очень неравномерно распределено географически, что дает возможность евроскептикам не только побеждать, но и удерживаться у власти в отдельных европейских странах. В общем, вырисовывается принцип: "чем южнее – тем недовольней".

Однако, подобное "евронедовольство" проявляется также и в некоторых восточных странах Евросоюза – прежде всего, как уже отмечалось, в Польше и Венгрии. И это – неплохой пример, на котором можно было бы поучиться и Украине. А именно: до 2004 года, когда обе эти страны лишь шагали в направлении ЕС – "еврооптимистов" там было подавляющее большинство. Европейская помощь дала возможность как полякам, так и венграм "стать на ноги": то есть, не только тем, что посодействовали финансово и пообещали новых денежных вливаний. Отнюдь. И поляки, и венгры самостоятельно прошли долгий путь от нищеты к зажиточности, но помощь от ЕС заключалась, прежде всего, во внедрении европейских правил во всем: от политики и экономики до будничных привычек и жизни. Страны бывшего "совка" постепенно превратились в страны европейского благосостояния, и превращение это произошло сначала в головах, а уже потом сказалось на развитии этих государств. И теперь как поляки, и венгры имеют возможность позволить себе такую роскошь – быть евроскептиками.

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Именно поэтому, несмотря на любые имеющиеся или возможные неурядицы в Евросоюзе, Украине все равно есть смысл идти туда, на Запад, не на Восток. Менять старые правила и взгляды. Пользоваться любой европейской помощью, созидать свое. К членству в ЕС – еще долгий путь и неизвестно, что увидят украинцы в конце, когда его одолеют. Но сама эта дорога является удивительно полезной. Лучше прийти в европейский дом европейцами, чем сесть на обочине и петь Лазаря о том, как все плохо и как ничего не получилось.