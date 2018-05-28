Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу

За несколько дней Италия погрузилась в полноценный политический кризис. Популисты, победившие на парламентских выборах, лоб в лоб столкнулись с президентом Серджио Матареллой.

От удара в разные стороны полетели искры. Например, обычно итальянский президент не вмешивается в процесс формирования правительства. Все именно этого и ждали от вроде как спокойного и нейтрального Матареллы. Но тут его как подменили.

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Президент объявил, что ни за что не согласится на назначение министром финансов яростного евроскептика и противника участия Италии в еврозоне по имени Паоло Савона. Участники коалиции – популисты из движений "Пять Звезд" и "Лига" аж задохнулись от возмущения и пригрозили президенту импичментом. Они сказали, что Матарелла работает не на Италию, а на Германию, которая до смерти напугана приходом во власть евроскептиков. Кандидат в премьер-министры Джузеппе Конте в знак протеста подал в отставку.

Так, еще раз, для ясности. На выборах в Италии победили противники Европейского Союза. Когда они начали формировать правительство, этому помешал президент – сторонник ЕС. Его обвинили в работе на Германию и иностранные банки, и грозят ему импичментом. При этом вся Италия уже гудит, готовясь к досрочным парламентским выборам. Ситуация запросто может закончиться именно этим – новым голосованием. Выглядит, как какой-то хаос.

Но и это еще не всё. На фоне этой истории популярность евроскептиков растет. Причем если левые популисты из движения "Пять Звезд" более или менее держатся на одном уровне – около 32 процентов, то правые – партия "Лига" – за три месяца выросли с 17 до 25 процентов. Проще говоря, следующее правительство будет еще более антиевропейским!



Серджио Матареллой

В Евросоюзе начинается легкая паника. Если итальянцы получат такое правительство, то последствия будут довольно серьезными.

Во-первых, они не хотят выплачивать гигантский внешний долг – 2 триллиона 375 миллиардов евро. Вдумайтесь: МВФ Украине жмет один-два миллиарда выделить, а тут 2375 миллиардов евро! Итальянцы говорят: "Ну хотим мы отдавать! Кому должны - всем прощаем!". Должны, в основном, немецким банкам, вот они и нервничают – вместе с Ангелой Меркель.

Во-вторых, итальянские популисты серьезно думают об отказе от евро и возврате к своей лире. В-третьих, они собираются выгнать назад в Африку полмиллиона мигрантов. В-четвертых, они откажутся от санкций против России. И так далее. Список можно продолжать.

По сути дела, речь может даже идти о выходе Италии из Европейского Союза. Честно говоря, это все действительно похоже на какое-то безумие. Причем сейчас чиновники, дипломаты и банкиры боятся даже поверить в это. Если поверить, то уже надо паниковать и кричать "Караул!", но никто не хочет дурацки выглядеть.

Хотя есть вероятность, что дурацкий вид скоро будет у очень многих политиков и чиновников в Евросоюзе. Итальянские неприятности могут распростратиться и на другие страны.

Испании – приготовиться!

Сторонники тотальной демортации нелегальных мигрантов победили в Италии в марте. Соответственно, спрос на переправку людей в эту страну постепенно уменьшается. Никто не хочет приехать через месяц-два быть депортированным.

Но число африканцев, желающих перебраться жить в Европу не снизилось. Просто сейчас они туда поехали через Испанию! В 2016 году таковых было шесть тысяч человек, в 2017-ом 21 тысяча. А к концу апреля текущего года – уже почти пять тысяч. И показатели растут!

Причем это все – только зарегистрированные беженцы, до которых добралось государство со своим контролем и учетом. Чаще всего они просто высаживаются на пляже и разбегаются кто куда. Кроме того, в Испанию мигранты часто проникают еще проще – перелезают через забор в испанских анклавах Сеута и Мелилья в Африке.

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Местные власти начали бить тревогу. По их словам, в Испании не хватает ни инфраструктуры, ни просто денег для приема такого количества приезжих, у которых обычно вообще ничего с собой нет.



Беженцы с Африки

Беженцы же, освоившись в Испании, не в библиотеки записываются и ли в консерватории, а занимаются черт знает, чем – для нормальной жизни и работы у них обычно нет ни образования, ни профессии, ни даже знания местного языка.

Другие европейские страны принимать беженцев у себя не очень хотят. Восточноевропейские члены ЕС даже судятся с Брюсселем за право никого к себе не пускать. В Германии проходят марши ультраправых против беженцев, Австрия строит забор на своих южных границах, а Италия, вон, и вовсе хочет всех депортировать.

В результате значительная часть новоприбывших осядет в Испании. И знаете что? Там тоже очень скоро могут быть внеочередные выборы. (Политики из местной правящей Народной партии оказались жуликами и коррупционерами, только что часть из них рассажали по тюрьмам, но это отдельная история).

Так вот: есть ненулевая вероятность того, что и в Испании на выборах победят левые популисты из партии "Подемос", которые мало чем отличаются от итальянских Пяти Звезд. Или же правые популисты победят из партии "Граждане" (есть там такая). Это тоже те еще фрукты.

В общем, Испания очень скоро может запросто разделить итальянскую политическую судьбу с аналогичными последствиями. Евросоюзу срочно нужны структурные реформы. Иначе эта организация – полезная, прогрессивная и нужная – рискует быть разрушенной под ударами все более агрессивного популизма – как с правого фланга, так и с левого.