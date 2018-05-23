Как Трамп оказался в крайне нелепой внешнеполитической ситуации

Его встреча с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном оказалась в положении квантовой неопределенности. Несколько дней назад Трамп объявил, что "Ким Чен Ын будет очень, очень счастлив", в том случае, если они сумеют договориться о прекращении северокорейской ядерной программы. При этом он тут же отметил, что в случае провала переговоров Северную Корею ждет "ливийский сценарий".

Саммит Шредингера

На виду у всего мира он совсем уж неприлично молит о встрече северокорейского Великого лидера Ким Чен Ына. И угрожает страшными карами, если такая встреча не состоится. Это, кстати, первый раз, когда мир услышал о ливийском сценарии от самого Трампа, а не от его помощников. На деле это означает войну, убийство Ким Чен Ына и насильственную смену режима. Северокорейского диктатора такой поворот совсем не устраивает. Он понимает: если Белый дом ему угрожает всем этим еще до переговоров об отказе от ядерного оружия, то что же будет если он и правда откажется от бомбы? Логично предположить, что Трамп моментально сделает из Севреной Кореи котлету, невзирия ни на какие соглашения.

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Тем более, что совсем недавно все тот же Трамп на глазах у всего мира совершенно спокойно разорвал очень серьезное, фундментальное, можно сказать, соглашение с Ираном. Какой дурак ему после этого поверит? В общем, северные корейцы пока совсем не уверены в том, что Ким Чен Ын встретится с Трампом 12 июня в Сингапуре. Однако сам Трамп в этом уже вообще не сомневается. По его приказу в Вашингтоне уже отчеканили памятную медаль, посвященную этой встрече. На ней изображены серьезный президент США и счастливый лидер КНДР, которые смотрят друг на друга.

Американские наблюдатели считают, что медаль эта уж точно была отчеканена слишком рано. Встреча еще никак не подтверждена! Еще один момент: художники, создавшие дизайн медали, сами того не подозревая, оказали огромную услугу КНДР. Трамп и Ким на ней изображены как равные партнеры, а именно признание равенства с США было многолетней задачей северокорейской дипломатии. Ким Чен Ын безо всяких саммитов легализует себя и свою власть!

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Ну и самое смешное. На медали Ким Чен Ын назван Великим Лидером. Его и правда принято так называть в западных СМИ. Я и сам его так порой называю. Но в реальности у него такого титула нет. Он всего лишь генсек правящей Рабочей партии. Это даже я знаю, но в Белом доме, похоже, никто об этом и не слышал, иначе они написали бы правильно. Но не написали! Таким образом, сейчас складывается очень смешная ситуация: Трамп, надеясь на Нобелевскую премию мира, во что бы то ни стало хочет встретиться с Ким Чен Ыном. Тот, крутит носом, так как не собирается отказываться от ядерного оружия и не хочет судьбы Каддафи. А американские дипломаты и военные в страхе ждут этой встречи, опасаясь, что Трамп ради нобелевки сдаст Киму все вмериканские интересы на Дальнам Востоке. Чем закончится эта невероятная драма, мы узнаем уже довольно скоро: ждать начала и провала переговоров осталось всего три недели!

Бездомный Абрамович

Роман Абрамович – человек, являющийся олицетворением понятия "российский олигарх", сейчас переживает ужасные времена. Дело в том, что из-за коварства британской короны он совершенно внезапно оказался фактически бездомным. Последние лет 15, наверное, он почти безвылазно проживал в Лондоне, откуда лишь время от времени наведывался по своим делам в Москву. Но с апреля несчастный олигах вынужден скитаться по Швейцариям и Монте-Карло, поскольку британцы не дают нему новую визу.

Техническая деталь: любой человек, который вложил в британскую экономику более двух миллионов фунтов стерлингов, может претендовать на получение так называемой "визы инвестора". Фактически это вид на жительство, который действует 40 месяцев и возобновляется автоматически.

На этот раз виза Абрамовича истекла в апреле, но автоматического ее продления не случилось. Олигарху дали понять, что его присутствие в Великобритании нежелательно. Более того, по сообщениям местных СМИ, подобные же проблемы начали возникать и у других богатых россиян, пользующихся неоднозначной репутацией. Их визы истекают и не возобновляются.



Роман Абрамович

И это – невероятно хорошие новости. Дело в том, что Великобритания – это любимая страна российских бояр из окружения Владимира Путина. Почти у всех там есть дома, виллы или бизнесы. У очень многих там учатся дети, отмываются и хранятся деньги. Российский олигарх просто не может жить без Лондона. Без этого города он как артист без театра или пьяница без бутылки. Отлучение от него – это невероятно жестокий удар по всему образу жизни олигархов, по их стратегическим планам на будущее, по их судьбе, можно сказать.

Британское правительство впервые сделало серьезный шаг на пути реального, а не декларативного противостояния российскому режиму. Если Абрамовича и его коллег по цеху точно так же отлучат еще и от США с Европой, то тогда дворцовый переворот в России будет совершенно неизбежен. Олигархи скорее рискнут своей свободой и головой, чем навсегда останутся жить и работать в России.

Венесуэла в агонии

В минувшие выходные в Венесуэле прошли "выборы президента", которые в мире почти никто не признал. Среди признавших – только несколько диктаторских режимов, вроде Китая, России, Боливии и Кубы. Нищим, голодным и несчастным жителям этой страны предложили голосовать за действующего ее президента – Николаса Мадуро. Именно этот человек полностью уничтожил экономику Венесуэлы, принес в страну диктатуру, голод, разруху и массовое бегство людей.

Оппозиция выборы бойкотировала, на участки пришло совсем немного людей. Как они проголосовали на самом деле, никто не знает, так как даже наблюдателей на этих выборах не было. Официальный результат – 67,7% за Мадуро. Диктатор тут же объявил, что в стране состоялся "фестиваль демократии", а те, кто с этим не согласен – враги и иностранные наймиты.

С ними он собирается бороться со всей жестокостью. Повод для репрессий есть. Прямо перед выборами взбунтовались заключенные самой большой в стране тюрьмы для политзаключенных – Эль Эликойде. Раньше это был огромный торговый центр. Но товары при Мадуро закончились, а политзаключенных стало намного больше, чем раньше. Вместо обычных магазинов там сделали камеры и пыточные, где издеваются над противниками режима.



Николас Мадуро

Так вот, перед "выборами президента" пытки там стали настолько жестокими, что мирные и спокойные венесуэльские либералы решились на тюремный бунт. Они разоружили охрану и забаррикадировались внутри, ожидая штурма. Что происходит в тюрьме прямо сейчас, неизвестно, так как власти полностью окружили этот район и никого туда не пропускают. Вполне вероятно, что согнанные туда войска просто перебьют всех заключенных. Я очень сомневаюсь, что он выполнит их требование и освободит всех тех, кто сидит по политическим статьям. Сейчас с очень большой вероятностью можно сказать, что новый срок президента Мадуро начнется с массового убийства. Это было бы полностью в его стиле.

Отсюда мне, конечно, не очень удобно давать советы жителям южноамериканской страны. Но я все-таки скажу. Если они не поднимут восстание и не скинут Мадуро в ближайшее время, то их стране, скорее всего, конец. Еще одного президентского срока этого дурака и садиста она просто не переживет. Поэтому я от всей души желаю жителям этой замечательной страны смелости и сил для изменения режима.