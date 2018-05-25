Как глобальное потепление влияет на политическую ситуацию в Украине

Климатические проблемы в дальних странах уже становятся политическими тут, в Украине. Недавно произошла очередная история из этой серии. В далеком от нас восточном Пакистане на этой неделе десятки людей погибли просто на улицах от обычной жары. Всемирная проблема изменения климата стает все более опасной для жизни людей и политической ситуации стран.

В своих статьях и передачах я уже много лет бью во все колокола, пытаясь привлечь внимание к проблеме всемирного изменения климата.Очень долго эта позиция вызывала у многих усмешку. Мне говорили: "Мужик, ну чего ты паникуешь? Других проблем нет? У нас тут война, коррупция дороги разбиты и бензин дорожает. А ты переживаешь из-за роста температуры на один-два градуса где-нибудь в Буркина-Фасо или на берегах реки Ганг. Несерьезно".

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Более того, всегда находились (да и сейчас находятся) люди, которые честно говорят, что совершенно не против, если зимы станут теплее, а лето - более длинным. Хорошо же, когда тепло!Лично нам прямо тут и прямо сейчас, может быть и неплохо. Но в чуть более долгой перспективе всем, включая нас, может быть очень плохо. Климатические проблемы в дальних странах уже становятся политическими тут, в Украине. Вот на этой неделе проишла очередная история из этой серии. В далеком от нас восточном Пакистане на этой неделе десятки людей погибли просто на улицах от обычной жары.

Точнее, жара там не очень обычная: она несколько дней держится на уровне выше 40 градусов. В таких условиях человеческий организм быстро теряет влагу, пот перестает спасать от перегрева, внутренняя температура растет, мозг человека начинает вариться заживо - в нем разрушаются связи и лопаются сосуды. Результат – инсульт и гибель.

В данном случае: десятки смертей, не менее пятидесяти. Причем список еще не полный, наверняка их будет больше. Дело в том, что все жетвы – местные бедняки, у которых нет доступа к кондиционерам и холодной воде. Да, там роскошью считается не горячая, а холодная вода. Гибель этих людей родственники часто нигде не фиксируют, просто хоронят – и все. В статистику они не попадают.



Спека в Пакистані

И это только цветочки. Во-первых, пока там еще, так сказать, "прохладно" – лето еще не началось. В июле там будет не за сорок с лишним, а пятьдесят с лишним градусов. Во-вторых, в соседней Индии примерно та же ситуация. Сотни миллионов бедных и нищих людей, у которых нет денег даже на зонтик от солнца. Я уже молчу о кондиционерах.

В 2015 году там из-за аномальной жары умерли более полутора тысяч человек. И это только официальная статистика. Сколько жертв было на самом деле, никто точно не знает.

Так вот. Что происходит: в некоторых регионах мира летом сейчас становится так жарко, что люди там просто умирают. Они физически не могут там жить. К восточному Пакистану, западной Индии можно добавить южный Иран, Йемен и огномные области на стыке Сахары и африканских саванн. Сейчас там можно жить только в помещениях с кондиционером. А через десяток лет и это уже будет крайне сложно.

В общем, из-за глобального изменения климата местным жителям придется куда-то перебираться. И это – вторая часть проблемы. Внезапное перемещение гигантских человеческих потоков неизбежно приводит к конфликтам. Гостей люди обычно любят. И это нормально. Но тут возникает несколько иная ситуация. Миллионы гостей, не знающих языка, культуры и обычаев хозяев, вынуждены остаться не на ночь, а навсегда. Дом у них для жизни больше не годится.

Обездоленным жителям Азии и Африки сейчас доступно только одно направление движения – в Европу. Преодолевая огромные трудности, они рвутся из своих стран на северо-запад Евразии, мечтая о прохладе, богатстве, мягких нравах и соблюдении законов. Однако в самой Европе лимит гостеприимства близок к исчерпанию.

Местные жители все чаще относятся к новым приезжим прохладно или даже враждебно. Пытаясь остановить поток, они голосуют за партии, обещающие остановить иммиграцию. И чем острее стоит проблема, тем больше голосов получают такие партии.

За последний год Италия стала самой популярной у нелегалов страной ЕС. Они, в основном, прибывают в нее морем – в африканского побережья Ливии. Часть нелегалов по дороге теряет свои суда, тонет и даже погибает, но сотни тысяч в год достигают своей цели. Поскольку другие страны ЕС принимать беженцев у себя не хотят и даже закрывают границы, итальянцам приходится аккумулировать эту публику у себя. Избирателям это не нравится и они голосуют против.

В марте текущего года на выборах в Италии первые два места заняли левые и правые популисты – движение "Пять Звезд" и партия "Лига". Вместе они выдвинули юриста Джузеппе Конте на пост премьер-министра. Но главное – они подписали коалиционное соглашение из 29 пунктов, которое на голосовании в интернете поддержали сторонники обеих партий. Это невероятно любопытный документ. Суть его можно передать так: "Мы будем решать проблемы итальянского среднего класса. Всё остальное нас не заботит. Пока мы не решим свои проблемы, никому вообще никому помогать не будем".



Постраждалі через спеку в Пакистані

В значительной степени этот документ постулирует отход от того, что мы часто называем "европейскими ценностями". Например, составителей вообще не заботит мультикультурализм. Они заявили, что все мечети и имамы в Италии будут поставлены под жесткий государственный контроль. Их будут постоянно проверять на предмет распространения экстремистских идей. При выявлении оных виновных тут же накажут или вообще депортируют.

Более того, новое правительство собирается практически полностью запретить иммиграцию в Италию, а всех тех беженцев, кто уже туда приехал, отправят назад – в солнечную Африку. Если, конечно, они найдут себе убежища где-то за пределами Италии. Речь идет о полумиллионе человек! Популисты собираются показать огромный средний палец европейским и мировым банкам, фактически отказавшись от выплаты гигантского внешнего долга своей страны. Они говорят: люди и их богатство важнее, чем богатство иностранных банков. Пока!

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Сложную систему налогов заменят простой: заплатил 15 процентов и гуляй. Повышать налоги не будут. Всем неимущим и старикам при этом государство будет платить по 780 евро в месяц. Если, конечно, те будут искать себе работу. Ну и так далее. Лозунг "Италия прежде всего" распространят и на внешнюю политику. С одной стороны новое правительство собирается укреплять союзные отношения внутри НАТО и в области обороны будет полагаться на США. С другой стороны, Италия твердо намерена отказаться от экономических санкций против России, так как они не выгодны самой Италии. И снова популистам плевать на европейские ценности. По их мнению, если есть возможность заработать, то надо ею пользоваться.

Проблема в том, что выход Италии из режима санкций Евросоюза может привести к полному их краху. Сейчас их для продления санкций ЕС требуется одобрение всех его стран. Некоторые из них (Венгрия, Австрия) и так уже колебались. Если Италия наложит вето на продление санкций, то в Кремле будут праздновать полную победу. Торговля с Европой возобновится.

Для Украины это означает серьезные испытания в недалеком будущем. Вполне возможно, что четыре года европейского консенсуса по вопросу о давлении на Россию заканчиваются. Киеву очень желательно быть к этому готовым – политически, дипломатически и экономически.

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Ну а в целом вся эта история наглядно, я надеюсь, показывает, как небольшое повышение температуры в очень далеких от нас регионах мира вызывает огромные изменения в Европе, способные определить будущее Украины. Поэтому еще раз повторю: глобальное изменение климата – это не безделица и не выдумка, а очень серьезная проблема, которой обязательно надо заниматься. В том числе – и Украине.