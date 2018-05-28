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Макрон сделал тревожные заявления, и этим воспользуется Путин, – дипломат

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Заявления Макрона подрывают позиции ЕС
Заявления Макрона подрывают позиции ЕС / DW

Путин встречами с Меркель и Макроном показал, что он находится не в международной изоляции. Хотя не может быть приближение позиций ЕС к России, учитывая агрессивную внешнюю политику Кремля. Но Макрон сделал несколько тревожных заявлений.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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Как отметил специалист, во-первых, Макрон сказал, что во внешней политике Франция является независимой и руководствуется собственными интересами. Очевидно, считает Хара, что Макрон, не достигнув значительных результатов во внутренних преобразованиях (а во Франции есть серьезные проблемы), пытается компенсировать это внешней политикой и найти себе роль. Однако, в вопросе войны на Донбассе ведущую роль играет Германия и формат Волкер-Сурков с американской стороны. Это место занято.

Во-вторых, Макрон пробовал вклиниться в вопросы войны в Сирии. И Россия была готова идти на переговоры, но иранцы, которые тоже присутствуют в Сирии, заблокировали это. В-третьих, рассказывает дипломат, президент Франции также пытался на встрече с Путиным сказать что-то и относительно Украины. Но его заявление, что Франция и РФ являются постоянными членами Совбеза ООН и им надо усиливать многосторонние подходы – не реалистичны. Ведь именно Россия это и разрушает – международные принципы, международное право.

Макрон хочет стать проводником интересов Европы на российском и американском направлениях. Он ничего не может предложить ни относительно Украины, ни в отношении Сирии, и восприятие им России как положительной силы, которая способна решать что-то на международной арене, подрывает позиции, общие с Меркель и ЕС. Это наглядное свидетельство раскола в ЕС,
– отмечает Александр Хара.

По его мнению, расколы в ЕС, а также между европейцами и американцами, согласие Германии на строительство "Северного потока-2" дает основание Путину считать, что продолжение его агрессивного курса в Украине будет иметь успех. Поэтому, подчеркивает Хара, особых изменений на Донбассе не будет. В России есть ресурсы и желание добить Украину, а также передвинуть ее на свою сторону влияния.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Париж признает новую роль РФ в международных отношениях, в том числе на Ближнем Востоке. Стороны подтвердили важность выполнения минских соглашений. 18 мая с визитом в России находилась канцлер Германии Ангела Меркель. В СМИ разгорелся скандал из-за того, что во время встречи Путин подарил ей цветы.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Путин Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Источник: 24 канал
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