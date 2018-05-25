Путин опозорился на встрече с Макроном из-за украинских политзаключенных

Президент России Владимир Путин перепутал осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и арестованного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.

В такую ​​неудобную ситуацию Путин попал 24 мая во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает "УНИАН".

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Вы сейчас о Сенцове спросили. Вы знаете, что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность,

– сказал глава Кремля.

В то же время, российский президент удивился, почему французская пресса не задается вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине.

"Только что несколько дней назад был задержан ваш коллега, российский журналист. Ему предъявляют обвинения в государственной измене за его публичную позицию и его работу как журналиста. Почему его судьба вас не интересует. Согласитесь – это странно. Давайте внимательно относится ко всем процессам, которые происходят в Европе, на востоке, на западе, на любых континентах", – сказал Путин.

В свою очередь, Макрон отметил, что во время переговоров обсуждалась судьба Сенцова и российского режиссера Кирилла Серебренникова.

Напомним, что 24 мая в российский Санкт-Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Однако перед этим состоялась встреча Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.

Кто такой Олег Сенцов?

Это украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. 11 мая 2014 года Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, где был задержан ФСБ России по подозрению в терроризме. Через некоторое время Сенцова перевезли в следственный изолятор в Москву. В августе 2015 он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года начал голодовку.