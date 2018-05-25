Путин опозорился на встрече с Макроном из-за украинских политзаключенных
Президент России Владимир Путин перепутал осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и арестованного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.
В такую неудобную ситуацию Путин попал 24 мая во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает "УНИАН".
Читайте также: Встреча Путина и Макрона: о чем договорились президенты
Вы сейчас о Сенцове спросили. Вы знаете, что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность,
– сказал глава Кремля.
В то же время, российский президент удивился, почему французская пресса не задается вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине.
"Только что несколько дней назад был задержан ваш коллега, российский журналист. Ему предъявляют обвинения в государственной измене за его публичную позицию и его работу как журналиста. Почему его судьба вас не интересует. Согласитесь – это странно. Давайте внимательно относится ко всем процессам, которые происходят в Европе, на востоке, на западе, на любых континентах", – сказал Путин.
В свою очередь, Макрон отметил, что во время переговоров обсуждалась судьба Сенцова и российского режиссера Кирилла Серебренникова.
Напомним, что 24 мая в российский Санкт-Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Однако перед этим состоялась встреча Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.
Кто такой Олег Сенцов?
Это украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. 11 мая 2014 года Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, где был задержан ФСБ России по подозрению в терроризме. Через некоторое время Сенцова перевезли в следственный изолятор в Москву. В августе 2015 он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года начал голодовку.