Встреча Путина и Макрона: о чем договорились президенты

Франция и Россия намерены создать механизм координации между ведущими государствами для поиска политического решения сирийской проблемы.

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает "Голос Америки".

Макрон пояснил, что идея заключается в координации усилий, предпринимаемых по Астанинскому процессу, который включает Россию, Турцию и Иран, а также Великобританию, Германию, Иорданию, Соединенные Штаты и Саудовскую Аравию.

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Нам нужно говорить о ситуации после войны. Главная задача в том, что создать стабильную Сирию,

– добавил президент Франции.

Оба лидера согласились с тем, что основное внимание должно быть уделено новой конституции и проведение всеобщих выборов, в которых примут участие все сирийцы, включая беженцев.

Также Макрон сказал, что он и российский президент обсудили инициативу Франции создать международный механизм ответственности за применение химического оружия. Путин не упомянул об этой инициативе.