Зустріч Путіна і Макрона: про що домовилися президенти

Франція та Росія мають намір створити механізм координації між провідними державами задля пошуку політичного рішення сирійської проблеми.

Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, повідомляє "Голос Америки".

Макрон пояснив, що ідея полягає в координуванні зусиль, які вживають за Астанінським процесом, який включає Росію, Туреччину та Іран, а також Великобританію, Німеччину, Йорданію, Сполучені Штати і Саудівську Аравію.

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Нам потрібно говорити про ситуацію після війни. Головне завдання в тому, що створити стабільну Сирію,

– додав президент Франції.

Обидва лідери погодилися з тим, що основна увага повинна бути приділена нової конституції і проведення загальних виборів, в яких візьмуть участь всі сирійці, включаючи біженців.

Також Макрон сказав, що він і російський президент обговорили ініціативу Франції створити міжнародний механізм відповідальності за застосування хімічної зброї. Путін не згадав про цю ініціативу.