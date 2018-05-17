Путін зустрівся з Асадом: відомі теми розмови
Президент Росії Володимир Путін 17 травня зустрівся в Сочі з президентом Сирії Башаром Асадом.
Про це повідомляє прес-служба Кремля.
Під час переговорів лідери обох країни, зокрема, обговорили успіхи сирійської урядової армії і російських військ у боротьбі з тероризмом у Сирії.
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Повідомляється, що Асад також привітав Путіна з початком нового президентського терміну.
Зазначимо, що раніше президенти Росії та Сирії вже проводили зустрічі в літній резиденції Асада.
Джерело: 24 Канал
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