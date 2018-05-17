Путін зустрівся з Асадом: відомі теми розмови

Президент Росії Володимир Путін 17 травня зустрівся в Сочі з президентом Сирії Башаром Асадом.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Під час переговорів лідери обох країни, зокрема, обговорили успіхи сирійської урядової армії і російських військ у боротьбі з тероризмом у Сирії.

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Повідомляється, що Асад також привітав Путіна з початком нового президентського терміну.

Зазначимо, що раніше президенти Росії та Сирії вже проводили зустрічі в літній резиденції Асада.