Путин встретился с Асадом: известны темы разговора
Президент России Владимир Путин 17 мая встретился в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Во время переговоров лидеры обеих стран, в частности, обсудили успехи сирийской правительственной армии и российских войск в борьбе с терроризмом в Сирии.
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Сообщается, что Асад также поздравил Путина с началом нового президентского срока.
Отметим, что ранее президенты России и Сирии уже проводили встречи в летней резиденции Асада.
Источник: 24 Канал
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