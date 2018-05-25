08:51
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
25°C 16°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ

Путін осоромився на зустрічі з Макроном через українських політв'язнів

12489 Читать новость на русском
Путін на зустрічі з Макроном переплутав Сенцова з Сущенком
Путін на зустрічі з Макроном переплутав Сенцова з Сущенком / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін переплутав засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова і заарештованого в РФ українського журналіста Романа Сущенка.

У таку незручну ситуацію Путін потрапив 24 травня під час прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає "УНІАН".

Читайте також: Зустріч Путіна і Макрона: про що домовилися президенти

Ви зараз про Сенцова запитали. Ви знаєте, що пан Сенцов був затриманий за підготовку до терористичних актів, а не за свою журналістську діяльність,
– сказав глава Кремля.

Водночас, російський президент здивувався, чому французька преса не задається питанням про обмеження діяльності журналістів в Україні.

"Тільки що кілька днів тому був затриманий ваш колега, російський журналіст. Йому висувають звинувачення в державній зраді за його публічну позицію і його роботу як журналіста. Чомусь його доля вас не цікавить. Погодьтеся – це дивно. Давайте уважно ставиться до всіх процесів, що відбуваються в Європі, на сході, на заході, на будь-яких континентах", – сказав Путін.

У свою чергу, Макрон зазначив, що під час переговорів обговорювалася доля Сенцова і російського режисера Кирила Серебреннікова.

Нагадаємо, що 24 травня до російського Санкт-Петербурга прибув президент Франції Еммануель Макрон, щоб взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Однак перед цим відбулася зустріч Макрона з російським колегою Володимиром Путіним.

Хто такий Олег Сенцов? Це український кінорежисер, сценарист і письменник. 11 травня 2014 року Сенцов вийшов на акцію протесту в Сімферополі, де був затриманий ФСБ Росії за підозрою в тероризмі. Через деякий час Сенцова перевезли у слідчий ізолятор до Москви. У серпні 2015 він був засуджений до 20 років колонії суворого режиму. 14 травня 2018 року розпочав голодування.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Еммануель Макрон Українці в полоні РФ Роман Сущенко Олег Сенцов журналісти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему угрозы ИГ для Украины не страшны
сьогодні, 08:41 Почему угрозы ИГ для Украины не страшны
Володимир Шередега 91
Які антикорупційні новини сколихнули країну цього тижня
сьогодні, 07:00 Які антикорупційні новини сколихнули країну цього тижня
Віталій Шабунін 393
Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
24 травня, 23:00 Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
Дмитро Гнап 466
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
24 травня, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 575
24 травня, 21:06 "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
Сергій Фурса 749
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук