Путін осоромився на зустрічі з Макроном через українських політв'язнів

Президент Росії Володимир Путін переплутав засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова і заарештованого в РФ українського журналіста Романа Сущенка.

У таку незручну ситуацію Путін потрапив 24 травня під час прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає "УНІАН".

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Ви зараз про Сенцова запитали. Ви знаєте, що пан Сенцов був затриманий за підготовку до терористичних актів, а не за свою журналістську діяльність,

– сказав глава Кремля.

Водночас, російський президент здивувався, чому французька преса не задається питанням про обмеження діяльності журналістів в Україні.

"Тільки що кілька днів тому був затриманий ваш колега, російський журналіст. Йому висувають звинувачення в державній зраді за його публічну позицію і його роботу як журналіста. Чомусь його доля вас не цікавить. Погодьтеся – це дивно. Давайте уважно ставиться до всіх процесів, що відбуваються в Європі, на сході, на заході, на будь-яких континентах", – сказав Путін.

У свою чергу, Макрон зазначив, що під час переговорів обговорювалася доля Сенцова і російського режисера Кирила Серебреннікова.

Нагадаємо, що 24 травня до російського Санкт-Петербурга прибув президент Франції Еммануель Макрон, щоб взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Однак перед цим відбулася зустріч Макрона з російським колегою Володимиром Путіним.

Хто такий Олег Сенцов? Це український кінорежисер, сценарист і письменник. 11 травня 2014 року Сенцов вийшов на акцію протесту в Сімферополі, де був затриманий ФСБ Росії за підозрою в тероризмі. Через деякий час Сенцова перевезли у слідчий ізолятор до Москви. У серпні 2015 він був засуджений до 20 років колонії суворого режиму. 14 травня 2018 року розпочав голодування.