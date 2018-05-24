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Путін зустрівся з Макроном у Петербурзі: красномовні фото

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24 травня до російського Санкт-Петербурга прибув президент Франції Еммануель Макрон. Політик має намір взяти участь Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Однак, перед цим відбулася його зустріч з російським колегою Володимиром Путіним.

Зустріли французького лідера в аеропорту "Пулково-2". До слова, одразу після приземлення його дружині Бріджит подарували букет квітів. Цікавим є те, що аналогічний жест з боку Кремля нещодавно було продемонстровано і щодо канцлерки Німеччини Ангели Меркель, але у підсумку зчинився гучний скандал.

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Опісля очільник Франції відправився до Костянтинівського палацу, де власне і відбулася його зустріч з Путіним. Спершу сторони оглянули цей пам’ятник архітектури XVIII століття, який розташовується у 19 кілометрах від Санкт-Петербурга, а потім вже провели перемовини.

До слова, у травні 2017 року Путін і Макрон також проводили свою першу зустріч у історії в палаці, але, оскільки, захід відбувався у Франції, то це був Версальський палац.

Фото: Getty Images 

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Путін і Макрон мають обговорити, в тому, числі, і питання України.

Теги: Еммануель Макрон Новини Франції Володимир Путін Новини Росії Новини політики Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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