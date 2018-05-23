Путін готується до зустрічі з Макроном: говоритимуть й про Україну

На 25 травня запланований візит президента Франції Еммануеля Макрона в Росію, де він має зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зустріч має відбутись у Санкт-Петербурзі в рамках економічного форуму.

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Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив журналістам, які теми планують обговорити лідери країн.

Під час переговорів Путіна з Макроном запланований обмін думками з актуальних міжнародних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, перспективи розв'язання криз в Сирії та Лівії, проблематику близькосхідного врегулювання,

– зазначив помічник господаря Кремля.

До слова, це буде перший офіційний візит Макрона в Росію за понад рік перебування на посаді президента Франції.

Нагадаємо, 18 травня з візитом у Росії перебувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. У ЗМІ розгорівся скандал через те, що під час зустрічі Путін подарував їй квіти.