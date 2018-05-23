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Путин готовится ко встрече с Макроном: будут говорить и об Украине

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25 мая Путин встретится с Макроном
25 мая Путин встретится с Макроном / Фото из открытых источников

На 25 мая запланирован визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, где он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча должна состояться в Санкт-Петербурге в рамках экономического форума.

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Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, какие темы планируют обсудить лидеры стран.

Во время переговоров Путина с Макроном запланирован обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ситуацию в Украине, перспективы решения кризисов в Сирии и Ливии, проблематику ближневосточного урегулирования,
– отметил помощник хозяина Кремля.

К слову, это будет первый официальный визит Макрона в Россию за более чем год пребывания на посту президента Франции.

Напомним, 18 мая с визитом в России находилась канцлер Германии Ангела Меркель. В СМИ разгорелся скандал из-за того, что во время встречи Путин подарил ей цветы.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Новости Франции Эммануэль Макрон Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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