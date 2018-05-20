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Немецкое издание объяснило, чем Путин оскорбил Меркель во время встречи в Сочи

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Путин подарил Меркель цветы во время встречи
Путин подарил Меркель цветы во время встречи / Getty images

18 мая федеральный канцлер Германии Англела Меркель приехала в Сочи, где встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

Во время рабочей встречи лидеры стран обсудили ряд вопросов, в частности, говорили о ситуации в Украине и Нормандском формате.

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Несмотря на кажущийся теплый прием Путина, немецкое издание Bild заметило, что одним своим жестом президент России таки оскорбил немецкого канцлера.

Издание назвало "оскорблением" букет цветов, который Путин вручил Меркель во время встречи.

В Bild отмечают, что официально это был рабочий визит и политики такого уровня должны пожимать друг другу руки, а не дарить цветы.

По мнению авторов статьи, своим жестом Путин хотел напомнить Меркель, что она женщина.

"Букет выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это было оскорбление", – говорится в материале.

via GIPHY

 

Теги: Новости России Ангела Меркель Владимир Путин Новости политики
Источник: 24 Канал
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