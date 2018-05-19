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"Ничего нового мы не услышали": Портников оценил результаты встречи Меркель с Путиным

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Встреча Путина с Меркель не принесла никаких результатов
Встреча Путина с Меркель не принесла никаких результатов / Пресс-служба Кремля

Встреча в Сочи 18 мая канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина доказала, что последний не готов признать потери от давления Запада. Кроме того, эта встреча не принесла никаких результатов.

Об этом в своей колонке для "Радио Свобода" написал журналист и публицист Виталий Портников.

По его мнению, Меркель и Путин совершенно по-разному видят ситуацию с миротворцами ООН на Донбассе.

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"О встрече в Нормандском формате, как и раньше, говорят, но даты ее проведения не называют. Меркель утверждает, что такая встреча должна принести конкретные результаты – но пока таких результатов не просматривается", – отмечается в материале.

Журналист также обратил внимание на то, что по итогам встречи не было согласия по вопросу транзита российского газа.

Ничего нового мы не услышали и по поводу "Северного потока-2". Путин утверждает, что транзит через украинскую территорию и после запуска нового газопровода будет сохранен – но только в случае, если для этого будут экономические обоснования. Меркель призывает сохранить за Украиной важную роль в транзите и не допустить ущерба для ее экономики. Это не одна и та же позиция, это – разные позиции,
– отметил Портников.

В то же время он добавил, что ничего удивительного в этом нет.

"Сегодня российский президент все еще не готов признать, что давление Запада будет иметь разрушительные последствия для экономики его страны и сохранения власти. Именно поэтому ездить к Путину можно. А договариваться с ним – нельзя", – пришел к выводу публицист.

К слову, военный эксперт Олег Жданов считает, что Нормандский формат умер вместе с минским, так что вряд ли "нормандская четверка" соберется еще когда-нибудь. Сейчас образуется новая конфигурация: США-Великобритания-Франция-Израиль. Они могут отреагировать на эскалацию Россией военного напряжения на Донбассе.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Северный поток-2 Нормандский формат Ангела Меркель Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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