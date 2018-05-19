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"Нічого нового ми не почули": Портников оцінив результати зустрічі Меркель з Путіним

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Зустріч Путіна з Меркель не принесла жодних результатів
Зустріч Путіна з Меркель не принесла жодних результатів / Прес-служба Кремля

Зустріч у Сочі 18 травня канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Росії Володимира Путіна довела, що останній не готовий визнати втрати від тиску Заходу. Окрім того, ця зустріч не принесла жодних результатів.

Про це у своїй колонці для "Радіо Свобода" написав журналіст і публіцист Віталій Портников.

На його думку, Меркель і Путін абсолютно по-різному бачать ситуацію з миротворцями ООН на Донбасі.

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"Про зустріч у Нормандському форматі, як і раніше, говорять, але дати її проведення не називають. Меркель стверджує, що така зустріч повинна принести конкретні результати – але поки таких результатів не проглядається", – зазначається у матеріалі.

Журналіст також звернув увагу на те, що за підсумками зустрічі не було згоди щодо питання транзиту російського газу.

Нічого нового ми не почули і з приводу "Північного потоку-2". Путін стверджує, що транзит через українську територію і після запуску нового газопроводу буде збережений – але тільки в разі, якщо для цього будуть економічні обґрунтування. Меркель закликає зберегти за Україною важливу роль у транзиті і не допустити збитків для її економіки. Це не одна і та ж позиція, це – різні позиції,
– зазначив Портников.

Водночас він додав, що нічого дивного в цьому немає.

"Сьогодні російський президент все ще не готовий визнати, що тиск Заходу матиме руйнівні наслідки для економіки його країни і збереження влади. Саме тому їздити до Путіна можна. А домовлятися з ним – не можна", – дійшов до висновку публіцист.

До слова, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Нормандський формат помер разом з мінським, тож навряд чи "нормандська четвірка" збереться ще коли-небудь. Зараз утворюється нова конфігурація: США-Великобританія-Франція-Ізраїль. Вони можуть відреагувати на ескалацію Росією військової напруги на Донбасі.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Ангела Меркель Нормандський формат Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
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